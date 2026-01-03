この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

企業のITインフラの“当たり前”として捉えられてきたもの――。2025年は、幾つかの視点からそれを見直す年になりました。仮想化インフラの分野で起きているような製品体系の再編や新たな事業者の参入といった変化もさることながら、アサヒグループホールディングスへのランサムウェア（身代金要求型マルウェア）攻撃も象徴的でした。ITシステムがいかに事業継続上の脆弱（ぜいじゃく）なポイントになり得るのかという現実を突き付けられました。

安心、安全の常識が揺らいだ1年だったと言えます。この観点で見直すきっかけが生まれたのが、社内のシステムやデータに安全にアクセスするための手段として使われる「VPN」（Virtual Private Network：仮想プライベートネットワーク）です。近年はテレワークが広がったことで、日常的にVPNを利用するようになった人も少なくないはずです。

問われるVPNの安全性

2025年は、VPNの当たり前と考えられてきた安全性が、一段と問われる年になりました。ランサムウェア攻撃を受けたアサヒグループホールディングスが被害状況を鑑み、VPNを廃止する方針を明らかにしたことも大きな話題になりました。

この1件に限らず、VPNを廃止して「ゼロトラスト」に基づくネットワークに移行する動きがある一方、依然としてVPNを利用する組織がランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃の標的になっている実態は見逃せません。2025年の動向を踏まえながら、なぜVPNの安全性が問われているのか、2026年はどのような備えを意識すべきなのかを考えます。

リスクをはらんだ「SSL VPN」廃止の動きも