この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

サイバーセキュリティでは、われわれ守る側の手法も考え方も、脅威の進化に合わせて進化し続けなければならない。かつては最先端とされてきたアプローチが、いつの間にか時代遅れとなっていることもある。日々、業務に追われる中でそれに気付かないことは誰しもあるだろう。

そこで今回は、業界に根付いたある手法に関して、あえて一石を投じてみたいと思う。題して「ペネトレーションテストは死んだのか」。これは決して、安全圏から投げる石ではない。ペネトレーションテストは筆者のキャリアの原点であり、自らの身を切る思いで石を投じようとしている。本稿では筆者自身の歩みとともに、サイバー攻撃が遂げた根本的な変化をひも解いていく。皆さんにもぜひこの石の“重さ”を感じ、一緒に考えていただきたい。

ペネトレーションテストは私の原点

この問いに立ち向かうために、簡単に筆者の思いを語るのでお付き合いいただきたい。

話は1990年代にさかのぼる。当時高校生だった私は、誰に教わるでもなくインターネットの世界を探検していた。IRC（インターネットリレーチャット）にハマったある日、チャット相手から「画面、青くなってない？」と聞かれたことがあった。まさにその通りのことが起きていて、どうやらこれは今でいう脆弱（ぜいじゃく）性を悪用され、サービス拒否状態にされていたのだった。相手からは「このプログラムをインストールすると直るよ」と教えられ、そのプログラム、つまりパッチを適用すると攻撃は止まった。インターネットの向こうから攻撃できる技術も、小さなプログラムにより一瞬で無効化する技術も、私には「魔法」に見えた。コンピューターの攻撃と防御の両面に強く惹きつけられた決定的な体験だ。

この原体験の後、大学受験に失敗。フリーター生活を経て入った専門学校でPCを触りつつ、海外のセキュリティ情報を読み漁り、自宅内に環境を作っては攻撃や感染を検証することが日課となる。その頃、ネットで知り合ったある研究所の方からこんなことを教えてもらった。

「そんなに興味があるなら、ペネトレーションテストという仕事があるよ」。まさか、こんな楽しいことをしてお金をもらえる仕事があるとは。中学生の頃から買いためたレコードを全て売り払い、得た資金16万2000円を手に上京したのはその直後だった。

この経験が、私のキャリアを決定づけたといえる。ペネトレーションテストは単なる仕事ではなく、私の社会人としての「原点」そのものなのだ。だからこそ、これから私が論じることは、単なる批評ではない。それは、私自身の職業的な土台そのものを問い直す、必要不可欠でありながらも、個人的に痛みを伴う作業だと思ってほしい。

ペネトレーションテストは死んだのか

1|2 次のページへ