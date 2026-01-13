「AI 2027」は、なぜ自ら予測を修正したのか。最新のAI Futures Modelは、AGIやASIの到来時期を後ろ倒しにした。本稿では、その変更点を整理し、この予測をどう受け止めるべきかを考察する。
かつて「2027年にAGI（汎用《はんよう》人工知能）が実現する」という大胆な予測で注目を集めたプロジェクト「AI Futures Project」。SFチックなシナリオ故に、当時は話半分に受け止めた人も多かっただろう。「AI 2027」として物議を醸したあの発表から約8カ月。
同プロジェクトが、2025年12月版として予測モデルをアップデートした。そこで示されたのは、野心的な『2027年説』を大幅に見直し、現実的な検証を踏まえた「新たなタイムライン」だった。
今回の更新における最大のポイントは、これまで2027年とされていたAGI／ASI到来「Xデー」の想定時期が、より現実的なタイムラインへと見直された点だ。旧モデルから見ると、予測時期は約4年後ろ倒しされたことになる。
具体的には、ソフトウェア開発をほぼ自律的にこなす自動コード生成システム（AC）が実用レベルに達し、AGI的な能力が見え始める時期の代表値は2031年5月、人類の知能を大きく上回るASI（人工超知能）の代表値は2034年7月とされている。なお、これらはあくまで確率モデルに基づく代表的な想定値であり、特定の年や月に必ず到来することを意味するものではない。
なぜこれほど慎重な予測になったのか。それは単なる計算ミスの訂正ではない。
旧モデルが「AIがAIを改良すれば、進化は無限に加速する」というソフトウェア中心の理論値に強く依存していたのに対し、今回の新モデルでは、「電力不足」「データセンター建設の遅れ」「半導体供給の限界」といった物理的な障害が、現実的な制約として詳細に組み込まれている。
その結果、AGIやASIの到来は、魔法のように一気に訪れるものではなく、泥臭いインフラ整備やエンジニアリングの積み重ねを経て進んでいくものだという前提が、確率モデルとして数値化された。つまり、今回のモデルの特徴は、「いつ来るか」を断言することよりも、「どのくらいの不確実性があるか」を明示した点にある。
――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の動きから技術の“今”を少し深く見ていく。
Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。
正直に言うと、私が「AI 2027」を最初に読んだとき、この予測は「かなり占いに近いな」と感じました。AGIやASIが将来現れる可能性そのものを否定したわけではなく、「2027年」という具体的な年号まで含めて語られるそのシナリオは、技術予測というよりも、フィクションに寄りに感じられたのです。
というのも、最新AIの基礎技術であるディープラーニングを長く見てきた立場からすると、ブレイクスルーや転換点というのは、技術の連続性を知っている人ほど「既存技術の延長線上」と捉えてしまい、世の中の熱狂との間に温度差を感じてしまうことがあるからです。ChatGPTの登場がまさにそうでした。当時は正直なところ「騒ぎ過ぎだ」と思いましたが、振り返ってみると、あそこが大きな転換点だったのだと、ほどなく気付かされました。
AGIやASIも、おそらく同じ道をたどるでしょう。どこかの企業が「技術の延長」を出したつもりでも、気付けばそれが社会にとって不可逆な転換点になっている。明日なのか、5年後なのかは分かりませんが、少なくともシミュレーションで「X年X月」と言い当てることは難しい。というのも、本当の転換点は、あらかじめ「ここだ」と分かる形では現れず、振り返って初めて気付かされるものだと思うからです。
その意味で、今回のレポートは「未来の確定事項」としてうのみにすべきものではありません。しかし、決して無視してよいものでもないでしょう。「もしこの方向に進んだら、自分や組織はどう考え、どう動くべきか」。2026年を生きる私たちに求められているのは、これを「良質な思考実験の材料」として、徹底的に使い倒すことだと思います。
