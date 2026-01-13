連載目次

かつて「2027年にAGI（汎用《はんよう》人工知能）が実現する」という大胆な予測で注目を集めたプロジェクト「AI Futures Project」。SFチックなシナリオ故に、当時は話半分に受け止めた人も多かっただろう。「AI 2027」として物議を醸したあの発表から約8カ月。

同プロジェクトが、2025年12月版として予測モデルをアップデートした。そこで示されたのは、野心的な『2027年説』を大幅に見直し、現実的な検証を踏まえた「新たなタイムライン」だった。

AGIおよびASIの最新予測タイムライン（公式デモサイトおよび発表資料を基に編集）

※ 本図（および以下の本文）で示した月単位の年月は、主にAI Futures Modelの公式デモサイト（後述の情報元を参照）上で表示される代表的な想定値に基づく。右側のグラフはブログ本文の記述に基づいたものであり、本図は2つの情報源を参照して構成している点に留意されたい。



今回の更新における最大のポイントは、これまで2027年とされていたAGI／ASI到来「Xデー」の想定時期が、より現実的なタイムラインへと見直された点だ。旧モデルから見ると、予測時期は約4年後ろ倒しされたことになる。

具体的には、ソフトウェア開発をほぼ自律的にこなす自動コード生成システム（AC）が実用レベルに達し、AGI的な能力が見え始める時期の代表値は2031年5月、人類の知能を大きく上回るASI（人工超知能）の代表値は2034年7月とされている。なお、これらはあくまで確率モデルに基づく代表的な想定値であり、特定の年や月に必ず到来することを意味するものではない。

なぜこれほど慎重な予測になったのか。それは単なる計算ミスの訂正ではない。

旧モデルが「AIがAIを改良すれば、進化は無限に加速する」というソフトウェア中心の理論値に強く依存していたのに対し、今回の新モデルでは、「電力不足」「データセンター建設の遅れ」「半導体供給の限界」といった物理的な障害が、現実的な制約として詳細に組み込まれている。

その結果、AGIやASIの到来は、魔法のように一気に訪れるものではなく、泥臭いインフラ整備やエンジニアリングの積み重ねを経て進んでいくものだという前提が、確率モデルとして数値化された。つまり、今回のモデルの特徴は、「いつ来るか」を断言することよりも、「どのくらいの不確実性があるか」を明示した点にある。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の動きから技術の“今”を少し深く見ていく。