Webトラフィック分析サイトのSimilarwebが、2026年1月2日時点の調査結果をまとめた「Global AI Tracker」レポートを公開した。本レポートには、生成AIツールのWebトラフィックシェアの推移を追った分析が含まれており、ここ1年の間に起きた大きな変化が浮かび上がっている。かつてはChatGPTが圧倒的な存在感を示していたが、その一強構造に、いま明確な揺らぎが生じ始めている。

レポートと同社の公開データによると、2026年1月2日時点の生成AIカテゴリにおけるWebトラフィックシェアで、GoogleのGeminiが初めて20％の大台を突破し、21.5％に達した。一方、首位を維持するOpenAIのChatGPTは64.5％まで低下し、1年前の86.7％から約22ポイントも落ち込んでいる。この数字だけを見ると、ChatGPTのシェアの一部がGeminiへと流れたようにも見える。

また、第3勢力を巡る動きにも変化が見られる。イーロン・マスク氏率いるxAIの「Grok」は、半年前の2.1％から3.4％へとシェアを伸ばし、直近12週間のWebトラフィックも52％増と高い伸びを示している。これに対し、中国発の生成AIである「DeepSeek」は3.7％のシェアを維持しているものの、半年前（4.8％）と比べると後退しており、Grokがその背後に迫る構図となっている。

一方で、Webシェアの数字だけでは捉えきれない動きもある。Anthropicの「Claude」はシェア2.0％前後（直近トラフィック14％減）で横ばいだが、開発者層からの支持は依然として厚い。Microsoftの「Copilot」もシェア1.1％前後だが、こちらはWindows OSやOfficeアプリへの統合が主戦場だ。

留意すべきは、本調査がWebサイトへの訪問トラフィックのみを集計している点である。デスクトップ／モバイルアプリやAPI経由の利用は含まれていない可能性が高いため、これら数値は絶対的な市場シェアというよりは、「Webにおけるユーザートレンドの変化」を示す指標として捉えるのが適切だろう。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の発表から技術の“今”を少し深く見ていく。