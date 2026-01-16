連載目次

Anthropicは2026年1月12日、AIエージェントの新機能である「Cowork」のリサーチプレビューを開始した。2026年1月12日現在は、Claude Maxのサブスクリプション契約をして、macOS用のClaude Desktopアプリ（以下ではClaudeアプリとする）を使用している人が対象となっている。それ以外のユーザーについてはウェイトリストへの登録が可能だ。

Claude Codeは開発者を対象としてコーディングをはじめとするさまざまな作業をエージェントが自律的に行えるようにするものであったが、Coworkは「開発者以外を対象としてさまざまな作業をエージェントが自律的に行えるようにする仕組み」といえる。Claude Codeが登場し、開発者の多くがこれを使ってコーディングをするようになり、さらにコーディング以外のことにも使うようになったことを受けて、Anthropicは開発者以外の人でもエージェントを使って日常業務を行えるようにしたということだ。

年の初めに（開発者以外の人たちに？）思いがけぬ大きなお年玉が降ってきたという感じですね。でも、Coworkとはいったい何なんでしょう。

Coworkとは

Coworkの大きな特徴はWebベースのサービスではないことだ。Claude Codeのようなエージェント的な処理をコンピューターの上でローカルに動作するClaudeアプリにもたらし、コーディング以外の業務についてもエージェント機能を使って処理できるようにするためのものだ。

そのため、Claudeアプリでは、その左側に表示されるタブ領域に［チャット］や［コード］と並んで［Cowork］のように表示され、これを選ぶと「日常業務をエージェント的に処理する」とClaudeアプリに伝えることになる（以下の画像では［Chat］タブと［Cowork］タブが表示されている）。

［Cowork］タブでは、Claudeと対話をしながら、何らかの作業（タスク）を進めることになる。このときには以下の画像にあるように、Claudeにしてもらいたいことを選んで、何らかのプロンプトを入力する。

ここで注意したいのは画像左下にある［Work in a folder］ボタンだ。このボタンをクリックすることで、作業を進める際に対象となるフォルダを選択できる。

フォルダを指定することで、例えばダウンロードフォルダを整理する、指定したフォルダにたくさんあるスクリーンショットから経費リストを一覧するスプレッドシートを作成する、そのフォルダにあるメモ書きから報告書のドラフトを作成するといったことができるようになる。

フォルダを選択してプロンプトを入力したら、［Let's go］ボタンをクリックすると、作業についての追加質問がCoworkの側から来ることもある。そうしたやりとりの後、Coworkが自律的に計画を立てて、作業を進めてくれる。以下はその計画の進捗状況を知らせるものだ。

このとき、Coworkの内部ではClaudeが複雑な仕事を複数の小規模なタスクに分け、それらを並列に実行するように調整し（sub-agent coordination）、全体としての仕事を終わらせる。また、会話のタイムアウトやコンテキスト制限に進捗を中断されることなく、複雑なタスクに長時間取り組めるのもCoworkのよいところだ。

このような特徴があるため、Coworkに仕事を与えれば、その後は少し席を外してもCoworkが自律的に仕事をしてくれる。その後、席に戻ってくれば、やりたいことが終わっている。そんな使い方が現実のものになるかもしれない。

加えて、Coworkにはコネクタと呼ばれる外部のアプリに接続する機能がある。例えば、Claude in ChromeというChromeの拡張機能に接続することで、Webブラウザを必要とするタスクをCoworkが完了させられるようになるだろう。また、Claudeがさまざまなファイルを作成できるようにするためのエージェントスキルもCoworkには最初から含まれている。

重要なのは「制御は人の側にある」（stay in control）という点だ。フォルダやコネクタを指定すれば、Coworkはそれらを使用できるが、指定されていないものにはアクセスできない。また、何らかの重大な処理を行う前には、そうしてよいかどうかを問い合わせてくる。そのため、人の側で作業を正しい方向へ導ける。

とはいえ、ファイルシステムを操作することは基本的には危険であることは承知しておく必要がある。もし、重要なファイルでも削除するような指示を出していれば、そうなってしまう可能性はある。責任を取るのはCoworkではなく、人であることには気を付けたい。また、プロンプトインジェクションのような脅威についても考えておく必要はあるだろう（悪意のあるテキストがプロンプトに混入した結果、意図していないファイルの削除などが行われる可能性がある）。

記事をまとめながら「GeminiやChatGPTでも似たことはできるんじゃない？」と思ったのですが、ファイルシステム操作の面ではチャットベースのアプリでは無理そうなのがポイントですね。チャット画面にファイルをアップロードして、何かを作ってもらったり、まとめてもらったりはできるでしょうが、「このフォルダにあるファイルを整理整頓して」みたいなことはChatGPTでは難しいですよね。 そこで、脳内から「いやいや、Gemini CLIやCodex CLIを使えばファイルシステムだって操作できるよ」と反論が聞こえてきました。それはそうなのですが、開発者以外の人がターミナルを使いたいかどうかが重要なんですね。そういうことを考えると、CoworkはClaudeアプリという皮を被ったClaude Code（みたいなもの）と考えるとよいのかもしれません（実際、CoworkとClaude Codeは同じClaude Agent SDKを基盤としているようですし）。 誰もが親しみやすいインタフェースを用意することで、仕事の効率化を進められるようにするというのが、この1年のはやりになるかもしれませんね。

「Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント」