Reprompt（リプロンプト）とは、生成AI（LLM：大規模言語モデル）を標的とした新しい攻撃手法である。Microsoft CopilotなどのAIアシスタントが備える入力機構を悪用し、正規のリンクを1回クリックさせるだけで、攻撃者が多段階に“再プロンプト”（追加の指示注入）を行い、機密情報の窃取（外部への持ち出し）や意図しない操作の誘発につなげ得る点が特徴だ。

データセキュリティソリューションを提供するVaronis（バロニス）が発見し、警鐘を鳴らしている。なおCopilotでは、この問題に対するパッチが既に適用済みである。

Reprompt攻撃の最大の特徴は、ユーザーがリンクを1回クリックするだけでCopilotが起動し、悪意ある命令文（プロンプト）が入力として注入され、ユーザーが気付かない裏側で「攻撃者からの指示」と「情報送信」が多段階に繰り返される点にある。画面上ではAIとのやりとりは1回きりのように見えるかもしれない。しかし内部では、AIが攻撃者のサーバと何度も通信し、次々と新しい指令（Reprompt＝再プロンプト）を受け取っては実行する処理が継続してしまうのだ。

