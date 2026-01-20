連載目次

2026年1月14日（米国時間）、コーディング特化モデル「GPT-5.2-Codex」が、GitHub CopilotやCursorといった主要なAI開発ツールで選択可能になった。これまで同モデルは、2025年12月18日（米国時間）の発表以降、OpenAI Codex（Codex CLIなど）で先行提供されており、利用できる環境は限られていた。今回の解禁によって、より多くの開発者が実際に触れられるようになった。

GPT-5.2-Codexは、最先端クラスの性能を特徴とする「GPT-5.2」の強みを持ちつつ、直近まで最新だったコーディング特化モデル「GPT-5.1-Codex-Max」で培った実務性も引き継いでいる。特に、長時間にわたるエージェント型作業への耐性向上と、Windowsネイティブ環境での実行信頼性の改善という2つの軸により、実用性を高めている点が特徴である。

このベンチマーク結果から分かるのは、GPT-5.2-Codexが、リポジトリ修正やターミナル操作といった実務に近い条件を想定した評価で、高いスコアを記録している点である。ただし、ベンチマークの数値だけで「本当に開発現場で使えるモデルかどうか」を断定するのは難しい。そこで公式発表に基づいて整理すると、冒頭でも述べたが、GPT-5.2-Codexがもたらす実用上のメリットは大きく次の2点に集約できる。

1つ目は、「長時間エージェント」としての完遂力である。エージェント型の開発では、タスクが長引くほど「最初の目的」や「決めた方針」をAIが見失いやすくなる。GPT-5.2-Codexでは、そうした課題を減らすため、長い作業の途中でもコンテキスト（会話履歴や作業履歴）を圧縮（compaction：コンパクション）して扱い、重要な情報を保持したまま長時間のタスクを継続しやすくする仕組みが強化された。要するに、大規模なリファクタリングやコード移行でも、計画変更や失敗を挟みながら反復し、最後までやり切りやすいということだ。

2つ目は、「Windows最適化」の深化である。GPT-5.2-Codexでは、1つ前のCodexモデル「GPT-5.1-Codex-Max」で導入されたWindowsネイティブ対応の基盤を引き継ぎつつ、Windows上でのエージェント活用型コーディングが「より効果的かつ信頼性の高いもの」になったとされる。要するに、Windows環境でも長時間タスクを回しやすい方向へと仕上げが進んでおり、Windowsのローカル環境でエージェントを動かす運用が、より現実的になってきたということだ。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の解禁が「長時間タスクの開発現場」でどう効くのかを、筆者の実体験ベースで掘り下げていく。