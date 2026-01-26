この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

近ごろ、米国のスタートアップかいわい（とりわけシリコンバレー周辺）や開発者コミュニティーで「Cracked Engineer（クラックド・エンジニア）」という言葉が語られ始めている。筆者はこの言葉を伊藤穰一氏（Joi Ito）のYouTube動画で知った（末尾の情報元を参照）。背景にあるのは、AIエージェント（人間の代わりにタスクを自律実行するAI）とAIコーディングツールの急速な普及だ。

上の図は、最近起きているエンジニア像の劇的な変化（パラダイムシフト）を表したものだ。実際、AIツールの普及を背景に、米国では「1人（ソロ）で起業する」スタートアップが増えつつある。Cartaのデータによると、Carta上の米国スタートアップにおけるソロ創業企業の割合は、2019年の23.7％から2025年上半期には36.3％へ増加した。少人数でも大きな成果を出し得る環境が整い始めていると考えられる。

その結果、「個」の生産性がAIによって底上げされ、従来のエンジニア像そのものが更新されつつある。かつてのエリート像だった「10x Engineer（10倍の生産性を持つエンジニア）」を超え、AIで限界突破する規格外のエンジニア像が語られ始めている。それが「Cracked Engineer」だ。Crackedは直訳すると「ひび割れた」だが、ここでは「異常に強い」「規格外」という意味で使われている。元は「Apex Legends」などのゲーマースラングに由来するとされる。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の動向が示す技術の“今”をもう一段掘り下げる。「Cracked Engineer」とは何者なのか。その輪郭を、ここから整理していこう。