Microsoftは2026年1月26日（米国時間）、同社のクラウド向けに開発したAI（人工知能）アクセラレータ「Maia 200」を発表した。同社が「これまでで最も効率的な推論システム」と位置付けるこのチップは、生成AIの普及に伴って急増する推論処理の需要に応えるために設計されたものだ。FP8／FP4の低精度演算を軸に性能とコスト効率を大幅に引き上げた点が特徴である。MicrosoftがNVIDIA依存の脱却を目指す戦略的なチップとなりそうだ。

Maia 200は、TSMCの3nmプロセスで製造され、1400億個以上のトランジスタを搭載する。4ビット精度（FP4）で10ペタFLOPS以上、8ビット（精度FP8）で5ペタFLOPS超の演算性能を実現する。7TB/sのメモリ帯域を持つ216GBのHBM3e（広帯域メモリ）と、より高速な272MBのオンチップSRAM（Static Random Access Memory）を備えることで、大規模モデルの推論で生じやすいデータ供給のボトルネックを大幅に緩和している。

ネットワークは、InfiniBandではなく、Ethernetを採用する。独自のトランスポート層とNIC（Network Interface Chip）を組み合わせることで、コスト効率と信頼性を両立したスケールアウト構成を可能にした。クラウド事業者がNVIDIA独自のネットワーク技術「NVIDIA Spectrum-X」への依存度を下げようとする潮流とも一致しており、Microsoftの戦略的意図がうかがえる。