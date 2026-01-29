この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Python Software Foundation（PSF）は2026年1月26日、9回目となる公式調査「Python Developers Survey 2026」を開始したと発表した。調査には『2026 年 Python 開発者アンケート』から参加できる。調査にかかる時間は10分から15分程度だ。

「あなたのPython、あなたの声」

※ 「Python Developers Survey 2026」のプロモーションキットに含まれている画像から引用



この調査は言語としてのPython、そしてそのエコシステムの現状を把握することを目的としたもの。これまでの調査結果と比較することで、生まれつつあるトレンドが明らかになり、Pythonがこの先どのように進化していくのかについての洞察も得られるだろう。

例年、調査は秋口に始まっていたが、今回の調査は例年より遅い1月となっている。これは、データの収集と調査結果の公開を同一年に終わらせるためである（例えば、Python Developers Survey 2024は2024年の10月から11月にかけて調査が行われ、その調査結果は2025年の8月に公表された。このような年をまたいでの調査結果の公開をやめようという方針のようだ）。