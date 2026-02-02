この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

元OpenAIの初期メンバーであり、現在もAI分野の第一線で発言を続けるアンドレイ・カルパシー（Andrej Karpathy）氏が、自身のXアカウントで衝撃的な考察を発表した。

カルパシー氏は、ClaudeやCodexといったAIコーディングの能力が2025年末ごろにある転換点（threshold）を超えたことで、「長年続いてきた自身のコーディングワークフローが、わずか数週間で大きく変わった」と報告している。こうした変化を踏まえ、同氏は2026年がそれ以前とは異なる局面に入ると見ている。

最も注目すべき警告は、2026年が「スロポカリプス（Slopacolypse）」の年になるという予測だ。「スロポカリプス」とは、「Slop（スロップ：低品質な生成物）」と「Apocalypse（アポカリプス：黙示録、破局）」を掛け合わせた造語である。この言葉は、GitHub上のコードからSNSの投稿、さらには論文に至るまで、インターネット上のあらゆる場所が、一見もっともらしいが中身の乏しいAI生成コンテンツで埋め尽くされる未来を示唆している。

カルパシー氏は、AIによる生産性の向上を「AGI（汎用《はんよう》人工知能）を感じる瞬間」と称賛している。一方で、ソフトウェアエンジニア自身の「コーディング能力の減退（アトロフィー：Atrophy）」や、AIを使って大量の成果物を生み出しながら“仕事をした感”だけを演出する「生産性劇場（Productivity Theater）」が横行することへの強い懸念も示している。

――ここからは『Deep Insider Brief』の恒例コーナーとして、カルパシー氏の発言内容を手掛かりに、今回の警告が何を意味するのかを整理していく。