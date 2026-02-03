この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

AIモデル、とりわけ大規模言語モデル（LLM）の開発でデファクトスタンダード（事実上の標準）となってきたHugging Faceのライブラリ「Transformers」が、2025年1月26日にメジャーバージョンv5.0.0へと更新された。2020年12月に公開されたv4以来、約5年ぶり（厳密には4年1カ月ぶり）となる大規模な刷新であり、派手な新機能の追加よりも、内部設計の見直しに重きが置かれている。

Transformers v5のリリース告知画像：LLaMAやvLLMなど多様なAIモデル／ツール群を中心で支える存在として描かれている（Hugging Face公式ブログより）



“Transformers”という名前に、あまりなじみがない読者もいるだろう。Transformersは、自然言語処理や画像処理といった分野で広く使われてきたPythonライブラリで、多くのAIモデルの「標準的な実装」を提供している。研究用途から実務まで、AI開発の現場で定番として使われてきた存在だ。

そのメジャーバージョンが長らく更新されてこなかったのは、開発が停滞していたからではない。v4系は、当時注目されていたBERTやGPT系モデルをはじめ、幅広いAIモデルを支え、事実上の標準として十分に機能していたからである。

しかし、ここ数年でAI開発の環境は大きく変わった。学習や推論、実行の分業化が進み、Transformersは単体で完結するツールではなく、多様なツールと連携する前提の存在になりつつある。v5は、そうした変化を受けて役割を整理し直すための進化と捉えられる。

その具体像の一つが、TransformersをAIエコシステム全体の「ハブ」として位置付け直した点だ。学習ではUnsloth、推論ではvLLM、ローカル実行ではllama.cppといった、各工程に特化したツールと組み合わせる前提の設計が進められている。

