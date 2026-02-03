何らかのワークフローや定型処理の手順、それに必要な情報をAIエージェントに持たせる「スキル」の構築方法について、Anthropicが公式ガイドを公開した。実際に役に立つスキルを作りたいのなら、このガイドがその第一歩になるかもしれませんよ。
この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。
2026年1月29日、Anthropicは『The Complete Guide to Building Skills for Claude』を公開した。Anthropicはスキル（エージェントスキル）をオープンスタンダードとして公開しており、異なるAIプラットフォーム間でも互換性のある仕様として整備が進んでいる。このガイドはスキルを構築しようというときに、その構築とテスト、配布やトラブルシューティングに至るまでのノウハウを網羅したものだ。
2025年10月にスキルが登場して以降、これは特定のワークフローや定型的なタスクの標準化や自動化をスキルで実現したいというユーザー層から多くの注目を集めている。その一方で、「実効性のあるスキルを作るにはどうすればよいか」を記した詳細なガイダンスを求める声もあり、この声に答える形でAnthropicが公開したのが「The Complete Guide to Building Skills for Claude」だ。
対象となるユーザーは次の通り。
その内容は次のようになっている。
ガイドは全6章でスキルとは何かから始まり、MCPサーバとスキルの関係、スキル構築の前に考えておくこと、スキルの種類、作ったスキルが役に立つかどうかの判断基準（量的、質的）、技術要件、スキル構築時に何をどう書くべきか（何をどう書かないべきか）、スキルのテストや反復的な改善方法のノウハウ、スキルの配布や共有の方法、これまでの知見から得られたパターンやトラブルシューティングなどをサンプルを交えて紹介している。
公開されているPDFドキュメントには「Claude」という語が含まれているが、このガイドはエージェントスキルに興味がある、エージェントスキルで定型処理やワークフローを自動化したいという人であれば誰もが目を通しておくとよいだろう。
どうも。HPかわさきです。
「目を通しておくとよいだろう」というわけで、筆者もざっくりと目を通しました。サンプル多めで分かりやすいと思います。でも、欠点が1つだけ。これ、英語で書かれているんですよね。「えーーー」と拒否したくなる気も分かります。でも、筆者はClaude Coworkに頼んで元のPDFの内容を日本語に訳したPDFを作ってもらって、それを読みました（オリジナルのPDFと付き合わせながら）。
あるいは、PDFをダウンロードしたら、NotebookLMにそれを突っ込んでおけば、基本的な構築法をまとめてもらったり、「ん？」となったときに対話的に情報を取り出したり、といったこともできるかもしれません。
スキルではないのですが、ちょうどお試しでMCPサーバというかMCPアプリを作ってみているところで、「うまくこれがトリガーできないなー」と思っているところで、これを読んで「そりゃそうだよなぁ」と思ったこともあり、なかなかいいじゃないと思ったのでした。
スキルがオープンスタンダードとして公開され、多くのAIエージェントでも使われ始めていることを考えると、これからはホントに役立つスキルの作成にはそれなりの価値が出てくるはずです。「自分のワークフローを自動化するつもりで作ったスキルが他の誰かの役に立つ」なんて日が来るのかもしれませんね。
「Deep Insider Brief ― 技術の"今"にひと言コメント」
導入する・自動化する・分析する・作る ― AI活用を始めよう ＠ITのDeep Insiderで
Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.