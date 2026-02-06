この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Pythonの定番データ分析ライブラリ「pandas」が、大きな転換点となるv3メジャーアップデートを迎えた。pandas 3.0.0は2026年1月22日（日本時間）に正式リリースされたが、従来の書き方がそのまま通らない変更も一部含まれている。

pandas 3.0で最も注意すべき変更ポイント



今回のバージョン3.0（v3）で最も注目すべき変更が、Copy-on-Write（コピー・オン・ライト：CoW）の完全デフォルト化である。

v3のCoWでは、DataFrame（表データ）やSeries（1次元データ）に対する操作について、「どの処理が元データを変更するのか」が明確に定義されるようになった。これにより、これまであいまいだった連鎖代入（chained assignment）の挙動が整理され、「どこを変更したいのか」が分からない書き方では、元データを変更できない仕様となっている。

上の図は、その挙動の違いが結果として表れる代表的な例である。図のコードは、以下のように明示的に書き換えることで、意図した処理を実現できる。

source_df.loc[source_df["A"] > 0, "B"] = 999

source_df pandas 3.0で推奨される明示的な代入方法



――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の発表内容をあらためて整理しながら、技術の“今”をもう一歩踏み込んで見ていく。