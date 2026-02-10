この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Mozillaは2026年2月2日に、Webブラウザ「Firefox」の次期正式版となるFirefox 148（2026年2月24日リリース予定）でブラウザが持つAI関連機能をユーザーが一元的に管理・制御できる新機能「AI controls」（AI制御）を導入すると公式ブログで発表した。

Firefox Nightlyの設定画面で［AI制御］パネルを表示したところ



デスクトップ版のFirefox 148の設定画面には新しく［AI制御］パネルが追加される。このパネルではFirefoxが提供する生成AI機能を一元的に管理できる。