AIで開発は効率化したはずだった。ところが現場では、品質低下やベテランの疲弊といった想定外の問題が広がっている。AI時代の開発現場で何が起きているのかを読み解く。
AIで開発は、もっと楽になるはずだった。少なくとも、ベテランエンジニアがこれほど疲弊する未来を想像していた人は、多くなかったのではないだろうか。
実際、コードを書く時間は減った。だがその代わりに、AIが生成したコードを確認し、直し、なぜそう書かれたのか理由を探す時間が増えている。何が起きているのか分からないまま、「取りあえず動いているから」と先送りされるコードも少なくない。
生成AIは、開発現場の生産性を大きく高めた。これは事実だ。しかしその一方で、コードの品質低下や、熟練エンジニアの負担増といった、別の問題が静かに広がり始めている。
こうした現象を取り上げているのが、「Why Replacing Developers with AI is Going Horribly Wrong（なぜ開発者をAIに置き換えようとする試みは、ひどくうまくいっていないのか）」と題したYouTube動画（Mackardチャンネル）である。本稿では、この動画で提示された内容を手掛かりに、開発現場で何が起きているのかを整理していく。
この問題を最も象徴する言葉が、「AIベビーシッター」である。AIが生成するコードは、一見すると正しく動きそうに見えるが、内部には前提の誤りや判断の抜け落ちが含まれていることも少なくない。その結果、熟練エンジニアがコードの妥当性を確認し、修正や調整を行う「監督役」を担う構図が生まれている。
動画内で紹介された調査によれば、こうした役割変化の影響もあり、熟練エンジニアはAIツールを使うことで、作業速度が約19％低下したと報告されている（参考：METRによる2025年7月の論文）。とりわけ、「AIが作ったコードの修正や指示出し」に多くの時間が割かれており、業務の中心が実装から管理・調整へと移りつつある実態がうかがえる。
――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の動きを手掛かりに、技術の「今」をもう一段深く考えてみたい。その後で、YouTube動画で提示された問題点を整理しつつ、AI時代の開発現場が直面している課題を読み解いていく。
Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。
生成AIの進化を背景に、「ソフトウェア開発は簡単に自動化できる」「ソフトウェアエンジニアはもう不要になる」といった見方が、開発現場から距離のある層を中心に広がっているように感じます。実際、米国のテック企業では、そうした認識を後押しするかのようにエンジニアのレイオフが続いています。
しかし本稿で見ていくように、AI導入が進んだ開発現場では、生産性の向上と引き換えに、品質低下やレビュー負荷の増大、熟練エンジニアの疲弊といった問題が表面化し始めています。人員削減によって、これらの課題がかえって深刻化するケースが増えていくのではないでしょうか。
個人的には、AIによる開発が万能ではないことが明らかになるにつれ、数年後には「人が足りない」という現実に直面し、揺り戻しが起こる可能性もあると見ています。その時、業界には十分に育ったソフトウェアエンジニアが残っているのか。また、新人育成の空白が致命的な影響を及ぼすことはないのか。
こうした問いは、ソフトウェア産業そのものの持続性に直結する重要な問題です。短期的な合理性だけで判断せず、開発現場と人材育成の両立をどう図るのか。今こそ立ち止まって考える必要があるのではないでしょうか。
以下に、AIによるエンジニア代替がなぜうまくいかないのか、開発現場で顕在化している問題を整理する。
※なお本稿の数値や傾向は、最後の「情報元」に示すYouTube動画で紹介された内容を起点に、筆者が独自に調査し確認できた範囲で補足した。動画が参照した参考資料と完全に一致しない可能性がある点はご了承いただきたい。
この現象は既に触れた通りだが、全体像を整理するため、ここでもう一度、まとめておきたい。
※動画内では「週に11時間をAIの修正に費やしている」との言及もあったが、具体的な一次ソースを確認できなかったため、本稿では時間量の断定は避けている。
