全国1億2300万人の「Microsoft 365」ユーザーの皆さん、「Microsoft 365 Copilot」（以下、Copilot）を使っていますか？ Copilotの話題になると「私はライセンスがないから関係ないや……」と思っていませんか。「いやいや、そんなことはない」という人は既にCopilot積極的に活用していると思いますが、職場の他の人に聞くと「えっ？ 使えるの？」という声が意外と多く上がるかもしれません。

本連載はMicrosoft 365やCopilotユーザーの皆さんに「読んでもらうことで少しでも幸せになってもらえたら！」という気持ちでお送りしようと思っています。

第1回は「Copilotは私には関係ない！」という人を一人でも多く救うべく、現時点で「Microsoft 365ライセンス（以下、365ライセンス）しか所持していないユーザー」でもここまでCopilotが使える、ということをアピールしていきます。なお、Microsoft 365および「Office 365」のライセンスは複数あるため、ライセンスによっては一部の機能が制限されていたり、所属する組織の設定で使えなかったりする場合もあることをご了承ください。

ボクは長いこと、仕事とプライベートでOffice 365、そしてMicrosoft 365に関わっていますが、多くのユーザーが「デスクトップアプリのみの利用」であると感じています。

デスクワークのビジネスパーソンなら必ず触れる「Microsoft Word」や「Microsoft Excel」「Microsoft PowerPoint」はデスクトップアプリで利用し、メールや予定表はデスクトップアプリ「Microsoft Outlook」、チャットやオンライン会議はデスクトップアプリ版「Microsoft Teams」を使うといった感じでしょう。

ところが、Microsoft 365のアプリを利用するには、「Microsoft 365ホーム」という“玄関口”をブラウザで開いて各アプリにアクセスするという導線もあります（画面1）。しかし、多くのMicrosoft 365ユーザーが利用するアプリはデスクトップアプリとしても提供されているので、通常は直接デスクトップアプリを起動して利用するケースが圧倒的でしょう。

なので「えっ、Microsoft 365ホームって何ですか？」という声もよく聞きます。デスクトップアプリをメインにMicrosoft 365を利用しているユーザーは、Microsoft 365でCopilotが利用できることに気が付きにくい状況が生まれているわけです。

というのも、2025年1月に「Microsoft 365 Copilotライセンス」（以下、Copilotライセンス）の有無に関係なく、Microsoft 365のアプリは「Microsoft 365 Copilotアプリ」（以下、Copilotアプリ）に名称とロゴが変更されました。そして、それ以前から365ライセンスのみのユーザーも「Microsoft 365 Copilot Chat」（以下、Copilot Chat）が利用できました。この時期にCopilotアプリのホームがCopilot Chatの画面にもなりました（画面2）。

画面2 現在の「Microsoft 365 Copilotアプリ」のホーム画面

つまり、ブラウザでMicrosoft 365にサインインすると、Copilotライセンスの有無に関係なく、Copilotと会話できるチャット画面が表示されるのです。上記のスクリーンショットも365ライセンスのみのユーザーです。

MicrosoftとしてはCopilotの利用率を上げるべく、「Copilot」という名前を追加するような名称変更や、ホーム画面にCopilot Chatを表示させるなどの取り組みを進めています。

しかし、そもそもMicrosoft 365ホームからアクセスせず、デスクトップアプリだけを利用しているユーザーは、こうした変化に気が付きません。Copilotアプリもデスクトップアプリ版が存在しますが、その認知度はまだまだ低いようです。企業が従業員の生成AI（人工知能）活用を推進するとして、Copilot Chatの利用を促すには、このMicrosoft 365ホーム画面があることに気が付いてもらわないといけないのです。

生成AIとの安心・安全なやりとりが可能

既に紹介した通り、365ライセンスだけのユーザーであっても、生成AIとチャットで会話できるCopilot Chatが利用できます。そこで出てくるのが「それは安心？ 安全？ セキュリティは？ 情報漏えいは？ 生成AIの学習に使われない？」という不安の声です。

これに関しては、エンドユーザーが使う前に確認しておきたい「緑色の盾マーク」の存在が重要になります（画面3）。

画面3 「緑色の盾マーク」は安心・安全に利用できるあかし

この緑色の盾マークは、マウスカーソルを当てると表示される吹き出しの内容通り、「エンタープライズデータ保護」が適用されているあかしです。利用前にはこのマークを確認するクセを付けるとよいでしょう。これはプロンプトや回答がAIの学習に使われないだけでなく、Microsoft 365のプライバシー条件やセキュリティ、コンプライアンスがそのままCopilotにも適用されます。

試しに「Microsoftアカウント」で利用できる個人利用向けCopilotを確認してみると、緑色の盾マークは表示されていません。365ライセンスだけでも安心・安全な生成AIを利用できるので、Microsoft 365のユーザー企業としては、従業員からの生成AI活用のニーズに追加費用なく応じられます。

この話をすると「それならCopilotライセンスは必要ないのでは？」という疑問が出てくると思いますが、そこには、対価に見合うだけの大きな違いがあります。

それは「Microsoft 365内の社内データがCopilotの対象であるか否か」です。365ライセンスだけのCopilot Chatは、生成AIの学習済みデータとWeb検索を基に回答を生成します。プロンプトを送信するメッセージ欄に情報源となるコンテンツを追加すれば、それをソースにできます。例えば「Microsoft Teamsの通知をミュートする方法を教えて」「デスクワークを健康的に行うコツを教えて」「添付したファイルを要約して」といった会話や依頼が可能です。

一方、Copilotライセンスを持つユーザーであれば、その上にMicrosoft 365内で自分にアクセス権があるデータを情報源にできます。例えば「先週の全ての会議の決定事項を教えて」「今週受信した未読で対応が必要なメールを10件リストアップして」「企画中の自社製品○○について競合比較をして」という、インターネット上には公開されていないMicrosoft 365内の社内データを基にした依頼にCopilotは答えてくれます。

もう1つの大きな違いがあります。それはCopilotライセンスのユーザーは、Microsoft 365内のさまざまなアプリのいろいろな場所にCopilotの機能があり、普段利用しているアプリから最小限の操作でCopilotに作業を助けてもらえるのです。

例えば、Microsoft Teamsの会議では録画するだけで会議終了後に議事メモを自動作成してくれますし、「OneDrive for Business」では数クリックのマウス操作で2つのファイルの内容を比較してくれます。

Copilotライセンスの有無による大きな2つの違いのうち、後者は2025年にかなり差が埋まってきています。つまり、365ライセンスだけでもCopilotで利用できる機能が増えているということです。ここからはそうした機能を紹介していきます。

その1：Word、Excel、PowerPointなどから直接「Copilot Chat」が利用可能に

2025年8月ぐらいから、365ライセンスだけで利用できるCopilotの機能が増えてきました。具体的には、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNoteに「Copilotボタン」が登場し、サイドペイン（右側に出現するパネル）にCopilot Chatが表示され、使い慣れたアプリから離れずにCopilotとの会話が可能になりました。

いま大事なことを言いました。「アプリから離れずに」の部分です。それまで、例えばWordで文章を入力している最中に、別の言い回しをアドバイスしてもらいたいなどのヘルプが必要になった場合、いったんWordから離れてCopilot Chatの画面を開いて質問していたと思います。

このときの画面やアプリの移動で、人間の集中力を奪い、生産性を低下させるコンテキストスイッチが発生すると言われています。それが現在は、上述のアプリならその場で画面を隠さずにサイドペインでCopilot Chatを表示させ会話できるようになったのです。また、開いているドキュメントに関する質問や依頼ができるので、「このドキュメントの主なポイントは何ですか？」のような質問ができます。ちなみにボクは執筆作業では、生成AIに下書きを書いてもらったり、リライトしてもらったりしない派です。使いどころや使いたいシーンは人それぞれですね。

話を戻して、Outlookでは開いたメールを1クリックで要約してくれるボタンがあったり、表示している受信メールの返信下書きを考えてくれたり、非常に便利になりました（画面4）。

画面4 OutlookのCopilot Chatにメールの返事の下書きを書いてもらう

これまでは受信メールの内容をコピーし、Copilot Chatに画面を切り替えて貼り付けて「返事の下書きを考えてください」と書き足してお願いしなければいけなかったのが、画面を切り替えずに操作の工程を短縮できるようになりました。

こうした操作もCopilotライセンスがあればさらに便利になる機能が追加されるので、さらに作業効率は向上します。それでも、365ライセンスだけでここまでできるようになったのは非常にうれしいことです。

しつこいようですが、365ライセンスだけの場合のCopilot Chatは、生成AIの学習済みデータとWeb検索のみが情報源となります。ここで紹介した各アプリのサイドペインで表示できるCopilot Chatはそれにプラスして、現在開いているコンテンツも情報源になりますが、Copilotライセンスの場合は、さらに他のMicrosoft 365内のデータも情報源にできる点が依然として大きな差になります。

まだまだ365ライセンスだけで利用できるCopilotの機能はありますが、ここからはこれまでよりややマニアックになっていきます。

その2：「Copilotエージェント」（エージェントビルダー）も利用できる

生成AIについて情報収集されている人なら、2025年に最もよく見掛けたキーワードは「エージェント」ですよね。何だか漠然としているけれど、何かすごそうなキーワードですね。日本人にとっては転職エージェントやプロ野球エージェントもあれば、映画『マトリックス』のスミスさんもエージェントですよね。メチャメチャ強そうなイメージしかないです。

そんなエージェント、実は365ライセンスのみでも簡単に作成できます。このエージェントは「Copilotエージェント」と呼ばれ、「Microsoft Copilot Studio」の「エージェントビルダー」機能で作成できます。

Copilotエージェントの作成にはCopilotライセンスが必須だと思われがちですが、実は一部機能に限定されるものの、365ライセンスのみでもCopilotエージェントを作成できます。

その“限定”は何かというと、これまで読んでいただければ予想できると思います。そう、「Microsoft 365内の社内情報を情報源にできるか否か」です。強そうなエージェントという言葉が故、すごいものを作らないといけないような気持ちになってハードルが上がりそうですが、日常で自身の業務の小さな困り事や、既にCopilot Chatを利用していて毎日何度も同じような質問や依頼をしているなら、それ専用のエージェントを作ればよいのです。

例えば、翻訳専門のエージェントです。Copilot Chatに翻訳をお願いする際には翻訳してほしい文章の他に「以下の文章を英語に翻訳してください」といったプロンプトをイチイチ毎回入力しないといけません。この工程が1日数回もあるとしたら、もう日本語を投げれば英訳してくれて、英語を投げれば日本語訳してくれる翻訳エージェントを作ればよいのです。しかも、エージェント作成もCopilotと会話しながら作れるので、技術的な知識はほぼ不要です（画面5）。

画面5 「エージェントビルダー」でCopilotと会話をしながらエージェントを作成できる

エージェントビルダーによるエージェント作成は、ITエンジニアのスキルは一切必要のない、ハードルが低いものなので、皆さんのアイデア次第で使い方広がります。ぜひいろいろと作って使ってみましょう。ダメなエージェントが出来上がっても削除すればよいだけですので。

その3：Copilotと人間の共同作業が可能な「Copilotページ」

人間とCopilotとの関わり方として、1段階目の「Copilotはユーザー個人のアシスタント」という立ち位置から一歩進んで、「Copilotはチームの一員」という2段階目の立ち位置があります。

Copilotライセンスが必要になりますが、この2段階目として、Microsoft Teamsの会議をファシリテートしてくれる「ファシリテーターエージェント」という機能があります。

実は、365ライセンスのみでもCopilotがチームの一員になれる機能があります。それが「Copilotページ」です。Copilotの成果物を人が手を加えてコンテンツに作り上げていくもので、仕組みとしては割と単純です。

チームメンバー数人で何らかのコンテンツを作成したい場合、その下書きをCopilotに作ってもらうようなイメージです。Copilot Chatに質問や相談、指示した場合、その回答を直接編集することはできません。でも、その回答をベースにコンテンツを作り上げたい場面はあるでしょう。その場合に、Copilot Chatの回答をCopilotページ化すればよいのです。

Copilot Chatの回答の下にある「Pagesで編集」ボタン（画面6）をクリックすると、編集可能なCopilotページが作成され、回答がコピーされます。これでCopilotの回答を下書きとしてコンテンツの作成が可能になり、ページを共有すれば複数人でリアルタイムに共同編集を進められます（画面7）。

画面6 Copilot Chatの回答の下にある「Pagesで編集」ボタン

画面7 「Copilotページ」を複数人でリアルタイム編集する

Copilot Chatの会話履歴は保持期間が過ぎれば消えていくものですが、回答を残したい場合もCopilotページ化することで保存、再利用が可能になります。

Copilotページの仕組みは「Microsoft Loop」を基盤にしています。既存の技術を活用して新たな体験を生み出すことも、Copilotならではと言えるでしょう。Copilotライセンスを持っているとさらに「Copilotノートブック」という機能が利用できますが、今回は割愛します。本連載内で機会があれば説明したいと思います。

その4：“クリエイティブ”に特化した「Copilot Create」も利用範囲が拡張

「生成AIにやってもらえることは？」とカジュアルに聞いた場合、トップ3に入りそうなのが「画像生成」や「動画生成」ではないでしょうか。昔から資料に写真やイラストを入れたい場合に著作権を気にしたり、気にせずに利用してトラブルになったり、会社が素材画像やイラストにお金を出してくれないから誰かが作った同じ写真やイラストをみんなの資料で使い回したりしている……なんて状況ありましたよね。

Microsoft 365には「ストック画像」というロイヤルティーフリーの豊富な素材があります。イイ時代になったなぁと感じていました。そして、生成AIの登場でさらにイイ時代になりましたよね（画像・動画生成に関しては問題課題も多々ありますが）。

365ライセンスのみのユーザーは、これまでもCopilot Chatから画像を生成できました。しかし、Copilotライセンスがあると、それとは別に画像・動画生成に特化した「Copilot Create」という機能が利用できます（画面8）。日本語UI（ユーザーインタフェース）では「作成」というメニューです。

画面8 「Copilot Create」に「ロボットと人間の戦いに人間は敗れ、荒廃した都市でロボットに使役される人間のイラストを描いて」と酷なお願いをした結果のイラスト

プロンプトを工夫せずに、生成される画像の大きさやスタイル、ブランドなどをマウス操作だけで指定することも可能です。生成された画像はテキストを埋め込むなどの編集も可能です。動画生成に関しては、生成された動画をMicrosoftの動画編集アプリ「Clipchamp」に渡すことで、人の手による編集を続行できます。画像・動画生成でも、従来のMicrosoft 365アプリの技術を活用してCopilotと人間の共同作業ができるのです。

Copilot CreateはMicrosoft 365ライセンスのみでも使えましたが、画像・動画生成は利用できず、WordやExcel、PowerPointなどをテンプレートから作るようなパッとしない機能として存在していました。ところが、2025年後半にMicrosoft 365ライセンスのみでもCopilot Createで画像・動画生成が可能になりました。Microsoftの大盤振る舞いがここでもありました。

今後さらに大盤振る舞いの予定！ ただし……

Microsoftの現在の企業ミッションは「Empower every person and every organization on the planet to achieve more.（地球上のすべての個人とすべての組織が、より多くのことを達成できるようにする）」です。そのミッションの通り、ここまで多くの機能を語ってきましたが、Microsoft 365アプリがMicrosoft 365 Copilotアプリと名称変更し、Microsoft 365ライセンスのみのユーザーでもCopilotの恩恵を受けられるように、特に2025年後半からCopilotの機能が拡充されてきました。

2026年3月までにはさらに多くのインパクトある機能が、Microsoft 365ライセンスのみでも利用可能になるというアナウンスがあります。メチャメチャ大盤振る舞いですよね。しかし、Microsoftも慈善事業ではないのでタダというわけにはいきません。

2026年7月にはMicrosoft 365自体の値上げも予告されています（関連記事「Microsoft、新機能を理由に「Microsoft 365」を値上げ 何が変わる？」）。単に値上げするのではなく、このように必要とされる機能が追加されることも同時に起きています。

ユーザー企業にとっては値上げされて機能追加されても、追加機能を従業員が使わなければタダの値上げになってしまいます。総務省の情報通信白書を読むと日本は生成AI途上国である実態が分かります。興味のある方は Copilot Chat に「情報通信白書の内容から、生成AIにおける日本の状況は？」のように聞いてみてください。散々な結果を目の当たりにするでしょう。そして空気のように生成AIを利用する生成AIネイティブ世代が今後続々と社会人になってくるでしょう。

私たちは急激に変わりゆく世の中で置いていかれないためにもマインドを変えていかないといけません。Microsoft 365ライセンスだけでもこれだけ便利なCopilotが利用できるので、ぜひ社内で多くの人と情報や成功体験を共有しながら、Copilotを活用するムーブメントを起こしましょう。

生成AIに関してよく聞く言葉があります。「AIが人を置き換えるのではない。AIを使いこなす人が使わない人を置き換えるのだ」と。さぁ、Microsoft 365ユーザーの皆さん、ためらうことは何もありません。共にCopilotを使い倒そうではありませんか！