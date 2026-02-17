この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

AIコーディングは、開発環境の初期構築から、要望に応じたターミナル操作、突発的に発生したエラーの原因特定と解決までを、自律的にこなすようになってきた。AIは今、「コードを書く存在」から、「開発作業そのものを引き受けて自律的に完遂する相棒」へと役割を広げつつある。こうしたエージェント型（自律的）のタスク遂行能力を大きく押し上げたのが、「GPT-5.3-Codex」だ。

OpenAIが2026年2月5日（米国時間）にリリースしたこのコーディング特化モデルは、当初はOpenAI Codex環境での先行提供だったが、わずか4日後の2月9日にはGitHub CopilotやCursorといった主要なAI開発ツールでも解禁された。前バージョンであるGPT-5.2-Codexの登場から、1カ月もたたないうちでの刷新となる。以下の図に示す各種ベンチマーク結果は、GPT-5.3-CodexがOS・ターミナル操作能力を中心に、大きな伸びを見せていることを裏付けている。

ここで重要なのは、単にOSやターミナルを操作できるという点ではなく、環境構築、実行、エラー対応、再実行といった一連の作業を、途中で前提（コンテキスト）を失うことなく同じ流れのまま続けられるようになった点にある。GPT-5.3-Codexでは作業が分断されにくくなり、その結果、開発者の意図を保ったまま開発タスクを最後まで遂行できることが期待できる。

もう一つの注目ポイントは、「AIがAIモデル開発の実作業に深く関わるようになった」という点である。OpenAIの公式発表によれば、GPT-5.3-Codexは「自分自身を作ることに貢献した最初のモデル」とされ、開発チームは初期バージョンを使って、自身のトレーニングのデバッグ、デプロイ管理、テスト結果や評価の診断といった工程を実際に遂行させたという。

もちろん、設計思想や最終的な判断は人間が担っている。しかし、AIが実装や検証といった作業を引き受け、人間が評価や意思決定を行うという循環構造が、実運用レベルで回り始めた点は見逃せない。OpenAIが「チームは、Codexが自身の開発をどれほど加速できたかに驚いた」と述べているように、この循環が成立したことで、AIモデル開発そのもののスピードがさらに高まっていく可能性が見えてきた

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、筆者が実際にOpenAI Codex上で本モデルを使い、開発に投入してみた際の手応えを紹介したい。