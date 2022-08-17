この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

2026年2月23日、WindowsでPythonのインストールを管理するツールの新バージョンである「Python install manager 26.0」がリリースされた。

Python install managerは、WindowsでPythonの特定バージョンのインストールやアンインストールなどを管理するための公式のツール。python.orgでは従来の実行形式（.exe）のインストーラーも配布されているが、Python 3.16以降ではこれらの配布は行われない予定であり、Python install managerへの移行が推奨されている。なお、Python install managerはMicrosoft Store、winget、python.orgなどから入手、インストールできる。このツールを既に使っているのであれば、自動的に最新版へアップデートされるので、通常は再インストールの必要はない。