Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。

最近、最先端のAI活用／開発の世界では「エージェントスキル」という言葉をよく見掛けるようになりました。皆さんはもうご存じでしょうか。私自身も、ここしばらくは毎日のようにエージェントスキルに関する情報を目にしています。

特にその中心にいるのが、Anthropicの一般向けチャットボット「Claude」およびAIコーディングエージェント「Claude Code」です。Anthropicが推進しているこの“エージェントスキル”という仕組みは、AIエージェントの使い方を大きく変える可能性のある機能だと感じています。

このDeep Insider Briefでも、一般向けAIエージェント「Claude Cowork」に関する記事の中で、スキルの作成や利用について何度も触れてきました。実際に触ってみると分かりますが、エージェントスキルはとてもシンプルに作れて、しかも実用性が高い機能です。まだエージェントスキルについて知らないという方は、ぜひ今回の記事をきっかけに存在を知ってもらえればと思います。

少し視点を変えて考えると、数カ月前まで話題になっていた“MCP”（Model Context Protocol：AIが外部ツールやサービスと接続するための仕組み）は、AIが使える「道具」を増やす技術だといえます。それに対してエージェントスキルは、AIに「道具の使い方」や「作業の進め方」を覚えさせる技術だと考えると分かりやすいでしょう。

エージェントスキルの考え方自体はそれほど難しいものではありません。ただ、Claude Codeにはスキルの他にも、CLAUDE.mdファイル、サブエージェント、フック（Hooks）、MCPサーバなど、エージェントの振る舞いを拡張する仕組みが幾つも用意されています。実際の開発ではそれらを組み合わせて使うことになるため、エージェントスキルがどの役割を担う機能なのかを理解しておくことが重要になります。今回の講座は、その位置付けを整理する入り口としてもちょうどよい内容だと思います。

なお、Anthropic Academyのオンライン講座には、日本語字幕が用意されているものもありますが、今回のエージェントスキルの講座では、現時点では日本語字幕は提供されていません。そのため、YouTubeの字幕機能をオンにし、自動翻訳で日本語を選択して視聴するとよいでしょう。また、講座ページの内容も英語ですが、ブラウザの翻訳機能を使えば十分理解できます。ちなみに私は、Plamo翻訳という翻訳ツールを使ってサイトを自動翻訳しています。