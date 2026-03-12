AIコーディングが普及する中で注目され始めた「理解負債」と「認知負債」。従来の技術負債と合わせた「AIコーディング時代の三大負債」を整理し、なぜ開発が後から苦しくなるのかを分かりやすく解説する。
AIによるコード生成（AIコーディング）が急速に普及している。Claude CodeやOpenAI CodexなどのAIコーディングツールを使えば、開発者はこれまでよりも楽にコードを書けるようになった。皆さんも既に日常的に利用しているのではないだろうか。
その一方で、AIコーディングは後から開発が苦しくなることがある。「コードを書く速度は上がったが、後からの修正や機能追加が難しくなる」といった問題が指摘されている。こうした問題を説明する言葉として、最近のソフトウェア開発コミュニティーでは「理解負債」という概念が注目されている。
現在、ソフトウェア開発でよく知られているのは技術負債（Technical Debt、技術的負債とも呼ばれる）である。これは、設計の妥協や品質の低いコードによって、将来の修正コストが増えてしまう状態を指す。短期的には開発を速く進められるが、後になって大きな手戻りが発生するため、「借金」に例えられてきた。
そして、今回の冒頭で示した理解負債（Comprehension Debt）とは、AIが生成したコードを開発者が十分に理解しないままプロジェクトに取り込むことで、後からそのコードを理解するためのコストが膨らんでしまう状態を指す。AIコーディング時代の問題を説明するための新しい概念である。
さらに最近では、理解負債をもう一段広げた概念として、認知負債（Cognitive Debt、認知的負債とも呼ばれる）という言葉も英語圏を中心に広まりつつある。これは、コードではなく“人間の頭の中”に負債が蓄積するという考え方であり、AIに設計や実装を任せるほど、開発者自身がシステム全体を理解できなくなってしまう問題を指す。
このようにAIコーディング時代には、従来知られていた技術負債に加えて、理解負債、そして認知負債という新しい「見えない借金」が生まれている。コードを書くこと自体は楽になったが、その裏で理解や思考のコストが別の形で積み上がっているともいえる。
――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、現場の開発者の視点からこの問題を少し補足してみたい。その後で、AIコーディング時代の三大負債についてより詳しく整理する。
Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。
日本では最近、「理解負債」という言葉を聞く機会が増えてきましたよね。例えばCodeRabbitの調査（2025年）では、「AIが作成したプルリクエスト（PR：コード修正の提案）は人間が書いたPRに比べて約1.7倍多くの問題（平均するとAIコードでは10.83件、人間のコードでは6.45件の問題）が検出された」と報告されています。
コードを書くスピードは上がっても、その後のレビューや修正のコストが増える可能性があるわけです。個人は速くなったのに、チーム全体ではむしろ開発効率が下がる。この矛盾は「AIパラドックス」と呼ばれることもあります。
問題はそれだけではありません。日本ではまだあまり知られていませんが、海外ではさらに一歩進んだ議論も始まっています。それが「認知負債」です。ソフトウェアエンジニアなら名前を聞いたことがある人も多いと思いますが、マーティン・ファウラー（Martin Fowler）氏やサイモン・ウィリソン（Simon Willison）氏などがこの概念に言及し、英語圏では議論が広がりつつあります。
恥ずかしながら、私自身もこれまで「理解負債」と「認知負債」をほぼ同じ意味だと思っていました。でも調べてみると、実は少し違う概念なんですね。そこで今回の記事では、その違いも含めて紹介してみたいと思いました。
認知負債について、例えばソフトウェア工学研究者のマーガレット＝アン・ストーリー（Margaret-Anne Storey）氏は、AIコーディングの普及によって、開発チームがシステムの仕組みや設計意図を説明できなくなる可能性があると指摘しています。コードが動いていても、「なぜその設計になっているのか」を誰も説明できない。そうした“共有理解の崩壊”が「認知負債」の典型的な例だといいます。
またAIが人間の認知に与える影響については、ソフトウェア開発以外の研究でも指摘されています。MIT Media Labの研究では、「ChatGPTを使ってエッセイを書いた被験者の83％が、自分の文章を正確に引用できなかった」という結果が報告されています。AIに思考を任せ過ぎると、理解や記憶が十分に定着しない可能性があることを示唆しています。
こうした認知負債の議論は、日本ではまだあまり知られていません。しかし、AIコーディングが普及するほど、この「脳にたまる負債」は今後重要なテーマになっていく可能性があります。今回の記事をきっかけに、ぜひ知っておいてもらえたらうれしいです。
それでは、AIコーディング時代の「3つの負債」について、コンパクトに整理してみよう。
考えられる対策としては、AIが生成したコードをそのまま採用するのではなく、設計レビューやリファクタリングを前提とした開発プロセスを維持することが重要。
対策としては、AIが生成したコードでも必ずレビューを行い、「なぜその実装になっているのか」を開発者が説明できる状態を保つことが重要。
対策としては、AIに任せる部分と人間が設計する部分を意識的に分け、アーキテクチャ設計や重要な意思決定は人間が主導する形を維持することが重要。
