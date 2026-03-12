この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

AIによるコード生成（AIコーディング）が急速に普及している。Claude CodeやOpenAI CodexなどのAIコーディングツールを使えば、開発者はこれまでよりも楽にコードを書けるようになった。皆さんも既に日常的に利用しているのではないだろうか。

その一方で、AIコーディングは後から開発が苦しくなることがある。「コードを書く速度は上がったが、後からの修正や機能追加が難しくなる」といった問題が指摘されている。こうした問題を説明する言葉として、最近のソフトウェア開発コミュニティーでは「理解負債」という概念が注目されている。

現在、ソフトウェア開発でよく知られているのは技術負債（Technical Debt、技術的負債とも呼ばれる）である。これは、設計の妥協や品質の低いコードによって、将来の修正コストが増えてしまう状態を指す。短期的には開発を速く進められるが、後になって大きな手戻りが発生するため、「借金」に例えられてきた。

そして、今回の冒頭で示した理解負債（Comprehension Debt）とは、AIが生成したコードを開発者が十分に理解しないままプロジェクトに取り込むことで、後からそのコードを理解するためのコストが膨らんでしまう状態を指す。AIコーディング時代の問題を説明するための新しい概念である。

さらに最近では、理解負債をもう一段広げた概念として、認知負債（Cognitive Debt、認知的負債とも呼ばれる）という言葉も英語圏を中心に広まりつつある。これは、コードではなく“人間の頭の中”に負債が蓄積するという考え方であり、AIに設計や実装を任せるほど、開発者自身がシステム全体を理解できなくなってしまう問題を指す。

このようにAIコーディング時代には、従来知られていた技術負債に加えて、理解負債、そして認知負債という新しい「見えない借金」が生まれている。コードを書くこと自体は楽になったが、その裏で理解や思考のコストが別の形で積み上がっているともいえる。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、現場の開発者の視点からこの問題を少し補足してみたい。その後で、AIコーディング時代の三大負債についてより詳しく整理する。