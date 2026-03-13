この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

2026年3月9日（米国時間）、MicrosoftはVisual Studio Code（以下、VS Code）の安定版の最新バージョン1.111を公開した。今回のリリースで最も大きな変更点は、今後の安定版が毎週公開される体制へ移行したことだ。公式リリースノートでも、バージョン1.111は「the first of our weekly Stable releases!」（週次の安定リリースの第1弾！）と説明されている。

VS Codeはこれまで、月に一度のアップデートが長らく続けられてきた。しかし、これからは週に一度のペースで新しいバージョンがリリースされることになる。

その最初のリリースであるバージョン1.111では、全体としてAIエージェント関連機能が改善の中心になっている。特にチャットビューでは、エージェントがより自律的に処理を続ける「Autopilot」モードを権限設定メニューから選べるようになった。また、特定のエージェントにプリプロセスまたはポストプロセスの処理を行わせるフック機能、エージェントの振る舞いを知るためのスナップショット機能などが追加されている。