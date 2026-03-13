この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

セキュリティベンダーのESETは2026年2月、2025年6〜11月のサイバー脅威動向をまとめた「ESET脅威レポート 2025年下半期版」を公開した。

同レポートはESETのテレメトリーデータおよび同社の脅威検出・研究チームの専門家の分析に基づき、6つの主要な脅威トピックスを取り上げている。

2025年下半期、AI（人工知能）が被害者の環境に応じて変化・適応する悪意あるスクリプトを動的生成するランサムウェア（身代金要求型マルウェア）が確認された。

ESETが発見したランサムウェア「PromptLock」は、Ollama APIを介して、OpenAIのモデルを実行し、悪意のあるスクリプトを作成していた。

ESETは、PromptLockの他にも、AI駆動型脅威の例として以下の事例を紹介している。

PromptFlux：GeminiのAIモデルにプロンプトを送信し、自身のソースコードを書き換えさせ、新たに生成されたバージョンのコードをスタートアップフォルダに保存して常駐化するドロッパー

PromptSteal：Hugging Face APIを介してLLM（大規模言語モデル）に問い合わせ、被害者のデバイスから機密文書などの情報を収集するための短いWindowsコマンドを生成するデータ取得マルウェア

QuietVault：npmソフトウェアレジストリやGitHubのトークン窃取に加え、ホストにインストールされたAIプロンプトやAI CLI（コマンドラインインタフェース）を活用して、侵害されたシステム上の機密情報を検索し、それらの情報を一般公開されているGitHubリポジトリへ流出させる認証情報窃取型マルウェア

「サイバー攻撃におけるAI活用の新たな領域として注視する必要がある」（ESET）

NFC悪用が前期比87％増加

AndroidプラットフォームにおけるNFC（近距離無線通信）を悪用した脅威が2025年上半期比で87％増加した。

NFCは「Google Pay」「Apple Pay」「おサイフケータイ」「モバイルSuica」などのスマートフォン決済で使用されており、スマートフォン決済の利用率上昇に伴い、今後の被害拡大が懸念される。

Lumma Stealerの衰退とVidar 2.0の登場

情報窃取型マルウェア（インフォスティーラー）である「Lumma Stealer」は、2025年5月の国際的な法執行機関とサイバーセキュリティ企業の連携による作戦でネットワークの大部分が無力化された。

2025年6月には復活に関する報告があったものの、2025年下半期には検出数が減少傾向となった。

一方でLumma Stealerの代替候補とされる「Vidar」は2025年10月にバージョン2.0をリリースし、コードを全面刷新して機能強化を図っているという。

日本では、宅配業者を装う不在通知SMS（ショートメッセージサービス）やメールから偽サイトへ誘導し、情報窃取マルウェアが配布される事例も確認されている。

CloudEyE攻撃が前期比約30倍に急増

MaaS（Malware as a Service）型ダウンローダー「CloudEyE」（別名「GuLoader」）の検出数が2025年下半期に約30倍に急増し、10万件以上を記録した。

PowerShellスクリプト、JavaScriptファイル、Windows用インストーラー作成ツール「NSIS」の実行ファイルを介して拡散する。侵害された正規アカウントから送信される精巧なメールを介して拡散し、請求書の支払いや発注の問い合わせを装う手口が主流だ。

CloudEyEは多段階型マルウェアで、検出や分析を意図的に困難にするために、圧縮、暗号化、エンコーディングなどの方法で高度に難読化されている。

2025年下半期での日本におけるCloudEyEの検出は多くはなかったものの「今後は日本でも攻撃が増える可能性がある」と、ESETは分析している。

SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）詐欺「Nomani」が前年比62％増加

著名人のディープフェイク動画やAI生成の偽ニュースサイトを用いたSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）詐欺「Nomani」（検出名「HTML/Nomani」）が前年比62％増と急増した。解像度、AI音声合成、リップシンク技術の向上により、肉眼での真偽判別が極めて困難になっている。

検出件数は世界中で数十万件に達し、日本もスペイン、チェコなどと並んで検出の多い地域となった。警察庁の発表によると、2025年1〜11月のSNS型投資詐欺の被害額は約1071億円に達しているという。

ランサムウェアの被害者数が前年比40％増

2025年はRaaS（Ransomware as a Service）グループ間の勢力図の変化が進んだ。世界のランサムウェア被害者数は、年間では前年比40％増に達する見通しだ。

ESETはレポートを踏まえ、日本企業に対して以下の3点を提言している。