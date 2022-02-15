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Microsoftは2022年2月7日（米国時間）、ユーザーがインターネットから入手したVBA（Visual Basic for Applications）マクロ（以下、マクロ）を既定でブロックする予定だと発表した。Windows版「Microsoft Office」の「Microsoft Access」「Microsoft Excel」「Microsoft PowerPoint」「Microsoft Visio」「Microsoft Word」の各アプリケーションに影響が及ぶ。
Microsoftは2022年4月初めから「バージョン2203」で、変更を展開する。「最新チャネル（プレビュー）」から始め、他の更新チャネル（「最新チャネル」「月次エンタープライズチャネル」「半期エンタープライズチャネル」など）でも順次展開していく。
さらに、永続版Officeの「Office LTSC」「Office 2021」「Office 2019」「Office 2016」「Office 2013」にも、この変更を適用する計画だ。
これまでのMicrosoftの対応は限定的だった。インターネットからダウンロードしたOfficeファイルをユーザーが開くと、読み取り専用の保護ビューでメッセージバーとともにファイルを表示する。ユーザーがボタンをクリックするだけで、マクロを有効にできるようにしてきた。
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