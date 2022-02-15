ダウンロードした「VBAマクロ」、Microsoftがデフォルトでブロックへ ： 2022年4月から順次適用

インターネットからダウンロードしたWordファイルやExcelファイルがVBAマクロを含んでいた場合、セキュリティリスクが高い。Microsoftは従来の取り組みを一歩進め、このようなVBAマクロをデフォルトでブロックし、ボタンをクリックするだけではVBAマクロを有効にできないようにする。