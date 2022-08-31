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VMwareのITインフラ環境をAmazon Web Services（AWS）のベアメタルサーバ上で動かすサービス「VMware Cloud on AWS」は広く知られているが、同様なサービスはMicrosoft Azure（Azure）、Google Cloud Platform（GCP）、Oracle Cloud Infrastructure（OCI）など、さまざまなクラウドで提供されている。
VMwareは2022年8月30日（米国時間）、年次カンファレンス「VMware Explore 2022」で行った発表により、オンプレミスのVMware Cloud Foundation（VCF）、AWS、Azure、GCP上のVMwareソリューション間での課金を統合する選択肢を実現した。
これはAzure上のVMwareソリューションである「Azure VMware Solution」が、VMwareのサブスクリプションプログラムである「VMware Cloud Universal」に対応したもの。
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