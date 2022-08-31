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» 2022年08月31日 08時00分 公開

AWS、Azure、GCP上のVMware Cloudが、単一のサブスクリプションで利用可能にVMwareのマルチクラウド構想の一環

VMwareが年次カンファレンス「VMware Explore 2022」で同社のサブスクリプションプログラムに「Azure VMware Solution」を組み入れたことを発表した。これでAWS、Azure、GCP上のVMwareを、統合的な課金の下で使えるようになった。

[三木泉，＠IT]

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　VMwareのITインフラ環境をAmazon Web Services（AWS）のベアメタルサーバ上で動かすサービス「VMware Cloud on AWS」は広く知られているが、同様なサービスはMicrosoft Azure（Azure）、Google Cloud Platform（GCP）、Oracle Cloud Infrastructure（OCI）など、さまざまなクラウドで提供されている。

　VMwareは2022年8月30日（米国時間）、年次カンファレンス「VMware Explore 2022」で行った発表により、オンプレミスのVMware Cloud Foundation（VCF）、AWS、Azure、GCP上のVMwareソリューション間での課金を統合する選択肢を実現した。

さまざまなクラウドやエッジでVCFを展開することは、VMwareのマルチクラウド戦略の一環

　これはAzure上のVMwareソリューションである「Azure VMware Solution」が、VMwareのサブスクリプションプログラムである「VMware Cloud Universal」に対応したもの。

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