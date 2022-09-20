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本連載では、「Microsoft SQL Server（以下、SQL Server）」で使用可能な動的管理ビューについて、動作概要や出力内容などを紹介していきます。今回は動的管理ビュー「sys.dm_repl_schemas」における、レプリケートされたスキーマに関する情報の出力について解説します。対応バージョンは、SQL Server（サポートされている全てのバージョン）です。
SQL Serverでは、レプリケーション機能を使用することでデータベースから別のデータベースにデータやデータベースオブジェクトをコピーして配布し、データベースを同期させることが可能です。
「sys.dm_repl_schemas」では、レプリケートされたスキーマに関する情報を出力します。
|列名
|データ型
|説明
|artcache_schema_address
|varbinary（8）
|メモリ内のスキーマ構造のアドレス
|tabid
|bigint
|レプリケートされたテーブルのID
|indexid
|smallint
|パブリッシュされたテーブルのクラスタ化インデックスのID
|idSch
|bigint
|テーブルスキーマのID
|tabschema
|nvarchar（510）
|テーブルスキーマの名前
|ccTabschema
|smallint
|テーブルスキーマの文字の長さ
|tabname
|nvarchar（510）
|パブリッシュされたテーブルの名前
|ccTabname
|smallint
|パブリッシュされたテーブル名の文字の長さ
|rowsetid_delete
|bigint
|削除された行のID
|rowsetid_insert
|bigint
|挿入された行のID
|num_pk_cols
|int
|主キー列の数
|pcitee
|binary（8000）
|計算列の評価に使用されるクエリ式の構造へのポインター
|re_numtextcols
|int
|レプリケートされたテーブル内のバイナリラージオブジェクト列の数
|re_schema_lsn_begin
|binary（8000）
|スキーマバージョンのログ記録に関する最初のログシーケンス番号
|re_schema_lsn_end
|binary（8000）
|スキーマバージョンのログ記録に関する最後のログシーケンス番号
|re_numcols
|int
|パブリッシュされた列の数
|re_colid
|int
|パブリッシュされた列のID
|re_awcName
|nvarchar（510）
|パブリッシュされた列の名前
|re_ccName
|smallint
|列名の文字数
|re_colattr
|tinyint
|パブリッシュされた列の属性
|re_maxlen
|smallint
|パブリッシュされた列の最大長
|re_prec
|tinyint
|パブリッシュされた列の有効桁数
|re_scale
|tinyint
|パブリッシュされた列の小数点以下桁数
|re_collatid
|bigint
|パブリッシュされた列の照合順序
|re_xvtype
|smallint
|パブリッシュされた列の型
|re_offset
|smallint
|パブリッシュされた列のオフセット
|re_bitpos
|tinyint
|パブリッシュされた列のビット位置
|re_fNullable
|tinyint
|パブリッシュされた列がNULL値をサポートするかどうか
|re_fAnsiTrim
|tinyint
|パブリッシュされた列でANSI trimを使用するかどうか
|re_computed
|smallint
|パブリッシュされた列が計算列であるかどうか
|se_rowsetid
|bigint
|行セットのID
|se_schema_lsn_begin
|binary（8000）
|スキーマバージョンのログ記録に関する最初のログシーケンス番号
|se_schema_lsn_end
|binary（8000）
|スキーマバージョンのログ記録に関する最後のログシーケンス番号
|se_numcols
|int
|列の数
|se_colid
|int
|サブスクライバーでの列のID
|se_maxlen
|smallint
|列の最大長
|se_prec
|tinyint
|列の有効桁数
|se_scale
|tinyint
|列の小数点以下桁数
|se_collatid
|bigint
|列の照合順序ID
|se_xvtype
|smallint
|列の型
|se_offset
|smallint
|列のオフセット
|se_bitpos
|tinyint
|列のビット位置
|se_fNullable
|tinyint
|列がNULL値をサポートするかどうか
|se_fAnsiTrim
|tinyint
|列でANSI trimを使用するかどうか
|se_computed
|smallint
|列が計算列であるかどうか
|se_nullBitInLeafRows
|int
|列の値がNULLかどうか
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