param location string = resourceGroup().location

param siteName string // App Serviceの名前



// リソース生成: SSLサーバ証明書(Key VaultからApp Serviceプランへのインポート)

@batchSize(1) // certNamesと同じ順番で生成

resource webCert 'Microsoft.Web/certificates@2022-09-01' = [for certName in certNames: {

name: '${certName}-${siteName}' // 元の証明書とApp Serviceがすぐ分かるように名付け

location: location

properties: {

keyVaultId: keyVault.id // インポート元のKey Vault

keyVaultSecretName: certName // インポート元での証明書名

serverFarmId: appServicePlan.id // インポート先のApp Service Plan

}

}]



// リソース生成: App Serviceのサイト本体

resource webApp 'Microsoft.Web/sites@2022-09-01' = {

name: siteName // App Service名

location: location

properties: {

hostNameSslStates: [for (cd, i) in customDomains: { // 全カスタムドメイン

name: cd.hostName // カスタムドメイン名

thumbprint: webCert[certIndexes[i]].properties.thumbprint

// ↑証明書のThumbprint(母印)

// 生成したwebCertリソースのコレクションはcertNames配列と並びが一致する。

// そのためCertNamesのインデックスの配列certIndexesを指定すれば、名前が一致する証明書を導出できる

// なお、webCertのようなリソースのコレクションをラムダ関数やループ配列などに直接指定することはできない

sslState: 'SniEnabled' // SNI(Server Name Indication)

hostType: 'Standard'

}]

// ……<省略>……

}

}



// リソース生成: カスタムドメイン

@batchSize(1) // エラーが生じるので、同時ではなく1つずつ順番に生成

resource webAppHostname 'Microsoft.Web/sites/hostNameBindings@2022-09-01' = [for (cd, i) in customDomains: {

name: cd.hostName // カスタムドメイン名

parent: webApp // App Serviceの子リソースという位置付け

properties: {

sslState: 'SniEnabled'

thumbprint: webCert[certIndexes[i]].properties.thumbprint

}

}]