Azure App ServiceでWebサイトあるいはWeb APIを構築する際、Azure外で発行されたSSLサーバ証明書を割り当てなければならない場合もあるだろう(つまりApp Serviceマネージド証明書は使えない状況)。

App Serviceには.pfxの証明書を直接インポートして割り当てる機能があるため、これを使えばAzure外で発行されたSSLサーバ証明書の割り当ても可能だ。しかし、この方法だと、証明書の更新のたびにそのインポートとカスタムドメインへの割り当てという作業が強いられる。もし負荷分散や耐障害性のために、同じWebサイトを複数リージョンに展開している場合、その手間はサイト数に比例して増えてしまう恐れがある。

Azureの「Key Vault」と呼ばれる証明書やシークレット(パスワードなどの秘密情報)を安全かつ効率良く扱うための機能が用意されている。本Tech TIPSでは、SSLサーバ証明書を対象として、このKey Vaultに証明書をインポートする方法や、そこからApp Serviceにインポートして使えるようにする方法を説明する。

Key Vault自体の作成については、Microsoft Learnの解説記事を参考にしていただきたい。またKey Vaultの種類のうち、HSM(ハードウェアによる保護)は対象外としている。

ここからAzure CLIでAzureのリソースを操作していく。あらかじめコマンドプロンプトでAzureへのログイン(「az login」コマンド)とサブスクリプションの選択(「az account set -s」コマンド)をしておくこと。

.pfxファイルに格納した証明書をKey Vaultにインポート(保存)するには、以下のように「az keyvault certificate import」コマンドを実行する。

「-n(--name)」オプションで指定する<Key Vault証明書名>は、他の証明書と区別できる一意な名称を指定する。筆者は以下の例のように、「cert-<FQDNの「.」を「-」に差し替えた文字列>-<必要なら付ける接尾辞>」としている。

管理しやすくするために、この名称に証明書の有効期限など日付を表す文字列を加えたくなるかもしれない(.pfxファイル名ではそのようにしている人も多いのではないだろうか)。しかし、それは止めておいた方がよい。Key Vaultの場合、同じ名称を維持したまま、新しい証明書へ更新していくことで、App Serviceでは設定変更なしで自動的に証明書を更新できるからだ。

Key VaultからApp Serviceへ証明書をインポートするには、App ServiceにKey Vaultへのアクセス許可を明示的に与える必要がある。許可していないと、インポート時に以下のようなエラーが発生する。

Unable to verify Key Vault permissions.

You may need to grant Microsoft.Azure.WebSites service principal the Secret:Get permission