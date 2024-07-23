Googleは、2018年に非推奨化と他サービスへの移行を発表した短縮URLサービス「Google URL Shortener」（goo.gl）で作成された既存の短縮URLについて、これまで提供してきた目的の宛先へのリダイレクトを2025年8月24日をもって終了すると発表した。
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2024年7月18日（米国時間、以下同）、2018年に非推奨化と「Firebase Dynamic Links」への移行を発表した短縮URLサービス「Google URL Shortener」（goo.gl）で作成された既存の短縮URLについて、これまで提供してきた目的の宛先へのリダイレクトを2025年8月24日をもって終了すると発表した。
Google URL Shortenerによる短縮URLの作成、管理、分析機能は2019年3月30日をもって提供が終了したが、その後も同サービスで作成された「https://goo.gl/*」形式のリンク（以下、「既存のgoo.glリンク」は、目的の宛先にリダイレクトされていた。
2025年8月25日以降、こうした既存のgoo.glリンクは応答を返さなくなる。
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