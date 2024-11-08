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MetaのAI（人工知能）研究部門であるMeta FAIR（Fundamental AI Research）は2024年10月18日（米国時間）、AI（人工知能）技術の新しい研究成果として「Meta Segment Anything Model 2.1（SAM 2.1）」「Meta Spirit LM」「Salsa」「Self-Taught Evaluator」を発表した。

MetaのFAIRチームは「先進的機械知能」（AMI）の達成を目指し、AMIを活用して製品やイノベーションを推進し、全ての人々に利益をもたらすことに取り組んでいる。今回発表した研究成果は、AMIの基礎を構成する要素、すなわち認知、音声と言語、推論、具現化、整合性に焦点を当てたものだという。

Metaが発表した主な研究成果は以下の通り。

SAM 2.1

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