Amazon Web Services(AWS)は新たなVMwareサービス「Amazon Elastic VMware Service(Amazon EVS)」を2024年11月25日(米国時間)に発表し、12月初めに開催の「AWS re:Invent 2024」で紹介した。

AWS上のVMwareサービスとしては、既に旧VMwareとAWSが共同開発した「VMware Cloud on AWS(VMC on AWS)」がある。Amazon EVSが登場したからといって、VMC on AWSが消えるわけではない。この2つのサービスはどちらも提供されていくことになる。そして、AWSが今後力を入れていくのはAmazon EVSだ。

理由はAmazon EVSがAWSのサービスだからだ。VMC on AWSは当初から旧VMware、現Broadcomのサービスだが、2024年5月までAWSとそのパートナーも販売できた。ところがBroadcomは、販売提携を突如解消した。これにより、AWSとそのパートナーは、顧客のクラウドへの移行戦略における7つの道筋「7R」で提案しにくくなった。

今回のAmazon EVSにより、AWSは「7R」全てを、あらためて自社のサービスとして提案できることになる。

AWSがこれまで示してきた7R。最上部の「リロケート」で「VMware Cloud on AWS」と書いてあるが、これが「Amazon EVS」に入れ替わるのか、それとも製品名は消えるのか。顧客側から見れば、VMware Cloud on AWSは今後もVMware環境のクラウド移行における選択肢の一つだが、AWSは7Rの提案に残したいかどうか

Amazon EVSでは顧客がライセンスを持ち込む選択肢しかない

Amazon EVSとはどんなサービスなのか。現時点で明らかになっていることをまとめると次のようになる。

