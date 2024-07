この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

「VMware Cloud on AWS」(VMC on AWS)のAmazon Web Services(AWS)による販売が終了した。これについて、AWSの日本法人であるアマゾンウェブサービスジャパン(以下、AWSジャパン)の説明を聞いた。

Broadcom、AWSによる「VMware Cloud on AWS」の販売が終了したと発表 「サービスはなくならない」

あらためて整理すると、VMC on AWSは当初からあくまでもVMwareのプロダクト。だがVMwareとAWSが技術的な面を含めて共同開発を続けてきたものだ。そしてAWSと同社の販売パートナーは、再販できることになっていた。

AWSは、クラウドへの移行における7つの道筋として「7R」を定義し、顧客との対話に生かしてきた。VMC on AWSはこの7Rのうち「リロケート(Relocate)」を担うものとして組み込まれている。これを踏まえ、AWSジャパンは必要に応じてヴイエムウェアと協力した上で、各顧客に適した移行戦略を提案してきた。

「7R」では、リロケートの選択肢としてVMC on AWSが明記されている(出所:AWSジャパン)

だが、AWSによるVMC on AWSの再販終了により、7RからVMC on AWSは消えるのではないか。少なくとも、AWSがクラウド移行における選択肢の一つとしてVMC on AWSを提案するインセンティブは大きく低下するのではないか。

