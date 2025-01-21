AMDは、AI機能を強化した「Ryzen AI Max」シリーズプロセッサなど、新たなモバイル向けプロセッサ群を発表した。最大50TOPSのAI性能やAMD RDNA 3.5 GPUを搭載し、ビジネス生産性向上やクリエイター向けソフトウェアの処理効率化を支援するという。
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AMDは2025年1月6日（米国時間）、モバイルPC向けの新たなシリーズプロセッサ群を発表した。これには、「AMD Ryzen AI Max」および「AMD Ryzen AI Max Pro」シリーズ、「Zen 5」ベースの「AMD Ryzen AI 300」シリーズや「Zen 4」ベースの「AMD Ryzen 200」シリーズの新たなモデルが含まれている。
AMDは「OEMパートナー各社により、AMD Ryzenプロセッサを搭載した新しいAI対応PCおよびワークステーションが発表されている。これらの新しいシステムは驚異的なパワー、パフォーマンス、互換性を備えており、次世代の『Copilot+ PC』に対する期待を超えるものだ」と述べている。
AMDは発表したプロセッサ群について、次のように説明している。
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