server {

<前略>



# redirect server error pages to the static page /50x.html

#

error_page 500 502 503 504 /50x.html;

location = /50x.html {

root /html/;

}



# ----- 以下を挿入 -----

# 管理専用の「/kanrishanoheya」ディレクトリ以下に、BASIC認証を強制する

location ~ ^/kanrishanoheya/ {

# 認証ダイアログに表示されるメッセージを指定

auth_basic "Authorization Required";

# 認証情報ファイルのフルパスを指定

auth_basic_user_file "/home/auth/.htpasswd";



# 必要なら他の設定をここに挿入

}

# -----挿入終わり -----



# Disable .git directory

location ~ /\.git {

deny all;

access_log off;

log_not_found off;

}



<後略>

}