server {

#proxy_cache cache;

#proxy_cache_valid 200 1s;

listen 8080;

listen [::]:8080;

root /home/site/wwwroot;

index index.php index.html index.htm;

server_name example.com www.example.com;

port_in_redirect off;



location / {

index index.php index.html index.htm hostingstart.html;

}



# redirect server error pages to the static page /50x.html

#

error_page 500 502 503 504 /50x.html;

location = /50x.html {

root /html/;

}



# Disable .git directory

location ~ /\.git {

deny all;

access_log off;

log_not_found off;

}



# Add locations of phpmyadmin here.

location ~* [^/]\.php(/|$) {

fastcgi_split_path_info ^(.+?\.[Pp][Hh][Pp])(|/.*)$;

fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;

include fastcgi_params;

fastcgi_param HTTP_PROXY "";

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;

fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;

fastcgi_param QUERY_STRING $query_string;

fastcgi_intercept_errors on;

fastcgi_connect_timeout 300;

fastcgi_send_timeout 3600;

fastcgi_read_timeout 3600;

fastcgi_buffer_size 128k;

fastcgi_buffers 4 256k;

fastcgi_busy_buffers_size 256k;

fastcgi_temp_file_write_size 256k;

}

}