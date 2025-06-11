「Interop Tokyo 2025」、Best of Show Awardの受賞製品が決定

ネットワーク／セキュリティのカンファレンス／展示会「Interop Tokyo 2025」が、2025年6月11日に千葉・幕張で開幕し、Best of Show Awardの受賞製品が決定した。
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ネットワーク／セキュリティのカンファレンス／展示会「Interop Tokyo 2025」が、2025年6月11日に千葉・幕張で開幕した。1994年に初開催されたInterop Tokyoは、32回目を迎えた。
Interop Tokyoでは毎回「Best of Show Award」として、展示フロアにおける各カテゴリーの優秀製品を表彰している。今回受賞したのは下記の通り。
NTTコミュニケーションズ APN専用線プラン powered by IOWN
NEC オープン光伝送装置 SpectralWave WX-T（400G-TPND）シリーズ
アイランドシックス／PacketLight Networks PL-1000GRO ROADM
センコーアドバンス XSOS-576D リモートスマートスイッチ
華為技術日本 DC-OXC AI時代の光電融合DCN
インターネットイニシアティブ（IIJ） Ditto
EnGenius Networks Japan Contextual AI Surveillance
日本AMD AMD Embedded+アーキテクチャ搭載 エッジAI対応デバイス向けマザーボード
レノボ・グループ／モトローラ ThinkSystem DM/DG ユニファイド・ストレージアレイ
ジュニパーネットワークス SRX4700 ファイアウォール
A10ネットワークス Web APIセキュリティ ThreatX by A10 Networks
シスコシステムズ Cisco AI Defense
A10ネットワークス A10 Defend AI Firewall Thunder 1060S-AI
GMO Flatt Security Takumi
クラウドストライク CrowdStrike Falcon Shield
アシュアード 脆弱性管理クラウド「yamory」
アズジェント Vicarius VRX
イルミオジャパン Illumio Insights
フォーティネットジャパン FortiGate 71G
クラウドストライク CrowdStrike Falcon Adversary OverWatch
摂津金属工業 データセンターラックSDRシリーズ
テレビ朝日クリエイト ライブグラフィックス マッシュアップ
ATENジャパン VE8662
ネットギアジャパン Netgear M4350 ProAVシリーズ 新モデル（ST 2110対応）
キーサイト・テクノロジー Keysight AI Data Center Builder
東陽テクニカ／Spirent Communications Spirent TestCenter 800G AI/MLネットワークインフラ・テストソリューション
キオクシア KIOXIA AiSAQ
シスコシステムズ Cisco C9350 Series Smart Switches
ジュニパーネットワークス EX4000 イーサネットスイッチ：エントリーモデル
シスコシステムズ Cisco 8712-MOD-M
シスコシステムズ Cisco N9300 Series Smart Switches
ジュニパーネットワークス Juniper 800G LPO（Linear Pluggable Optics） トランシーバ
シスコシステムズ 100G-ZR （Cisco QSFP28 100G ZR Digital Coherent Optics Module） によるWDM長距離伝送ソリューション
センコーアドバンス MPO EZ WAY
The POS PDU・監視・警報機能を備えたオールインワンタイプのサーバーラック P707シリーズ
エイム電子 抜け防止 ダブルロック電源ケーブル（C14-15）
ATENジャパン PG8308 PG8308
GLBB Japan GS3-SFP-232-GEコンソルサーバー
ATENジャパン KE8980MR
Zabbix Japan オープンソース統合監視ソフトウェア Zabbix 7.2
シスコシステムズ Cisco Campus Gateway
ティーピーリンクジャパン Archer BE550 Pro
Linksys OpenWrtベースWiFi 7トライバンドルーター Velop WRT Pro 7
シスコシステムズ Cisco Wireless Wi-Fi 7 アクセスポイント
BBIX OCX Mobile Access
神奈川工科大学 モバイルSINETを用いたメタバース空間内多地点立体音響配信システム
デジタルツインキャンパスコンソーシアム MEs
情報通信研究機構 北陸StarBED技術センター DevOpsの力を研究現場へ――Terraformで構築する未来のCyReal実験基盤
パナソニックEWネットワークス SGNIS スグニス
レノボ・グループ／モトローラ ThinkEdge SE100
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