「Interop Tokyo 2025」、Best of Show Awardの受賞製品が決定

ネットワーク／セキュリティのカンファレンス／展示会「Interop Tokyo 2025」が、2025年6月11日に千葉・幕張で開幕し、Best of Show Awardの受賞製品が決定した。

» 2025年06月11日 16時02分 公開
[三木泉＠IT]

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　ネットワーク／セキュリティのカンファレンス／展示会「Interop Tokyo 2025」が、2025年6月11日に千葉・幕張で開幕した。1994年に初開催されたInterop Tokyoは、32回目を迎えた。

　Interop Tokyoでは毎回「Best of Show Award」として、展示フロアにおける各カテゴリーの優秀製品を表彰している。今回受賞したのは下記の通り。

APN（All Photonics Network）

グランプリ

NTTコミュニケーションズ　APN専用線プラン powered by IOWN

準グランプリ

NEC　オープン光伝送装置 SpectralWave WX-T（400G-TPND）シリーズ

アイランドシックス／PacketLight Networks　PL-1000GRO ROADM

審査委員特別賞

センコーアドバンス　XSOS-576D リモートスマートスイッチ

華為技術日本　DC-OXC AI時代の光電融合DCN

IoT／エッジコンピューティング

グランプリ

インターネットイニシアティブ（IIJ）　Ditto

ガジェット

審査委員特別賞

EnGenius Networks Japan　Contextual AI Surveillance

サーバ＆ストレージ

グランプリ

日本AMD　AMD Embedded+アーキテクチャ搭載 エッジAI対応デバイス向けマザーボード

準グランプリ

レノボ・グループ／モトローラ　ThinkSystem DM/DG ユニファイド・ストレージアレイ

セキュリティ　ハイパフォーマンス

準グランプリ

ジュニパーネットワークス　SRX4700 ファイアウォール

審査委員特別賞

A10ネットワークス　Web APIセキュリティ　ThreatX by A10 Networks

セキュリティ　For AI

グランプリ

シスコシステムズ　Cisco AI Defense

審査委員特別賞

A10ネットワークス　A10 Defend AI Firewall　Thunder 1060S-AI

セキュリティ　アセスメント

準グランプリ

GMO Flatt Security　Takumi

クラウドストライク　CrowdStrike Falcon Shield

審査委員特別賞

アシュアード　脆弱性管理クラウド「yamory」

セキュリティ　エンタープライズ

準グランプリ

アズジェント　Vicarius VRX

審査委員特別賞

イルミオジャパン　Illumio Insights

フォーティネットジャパン　FortiGate 71G

セキュリティ　脅威インテリジェンス

準グランプリ

クラウドストライク　CrowdStrike Falcon Adversary OverWatch

データセンター　ファシリティ関連製品/サービス

準グランプリ

摂津金属工業　データセンターラックSDRシリーズ

デジタルメディア

準グランプリ

テレビ朝日クリエイト　ライブグラフィックス　マッシュアップ

審査委員特別賞

ATENジャパン　VE8662

ネットギアジャパン　Netgear M4350 ProAVシリーズ 新モデル（ST 2110対応）

テスティング

グランプリ

キーサイト・テクノロジー　Keysight AI Data Center Builder

準グランプリ

東陽テクニカ／Spirent Communications　Spirent TestCenter 800G AI/MLネットワークインフラ・テストソリューション

ネットワークインフラ　AIインフラ

審査委員特別賞

キオクシア　KIOXIA AiSAQ

ネットワークインフラ　エンタープライズ

グランプリ

シスコシステムズ　Cisco C9350 Series Smart Switches

準グランプリ

ジュニパーネットワークス　EX4000 イーサネットスイッチ：エントリーモデル

ネットワークインフラ　キャリア／ISP

グランプリ

シスコシステムズ　Cisco 8712-MOD-M

準グランプリ

シスコシステムズ　Cisco N9300 Series Smart Switches

審査委員特別賞

ジュニパーネットワークス　Juniper 800G LPO（Linear Pluggable Optics） トランシーバ

シスコシステムズ　100G-ZR （Cisco QSFP28 100G ZR Digital Coherent Optics Module） によるWDM長距離伝送ソリューション

ファシリティ（ラック、ケーブル、電源装置等）

準グランプリ

センコーアドバンス　MPO EZ WAY

The POS　PDU・監視・警報機能を備えたオールインワンタイプのサーバーラック P707シリーズ

審査委員特別賞

エイム電子　抜け防止 ダブルロック電源ケーブル（C14-15）

ATENジャパン　PG8308　PG8308

マネジメント＆モニタリング

グランプリ

GLBB Japan　GS3-SFP-232-GEコンソルサーバー

審査委員特別賞

ATENジャパン　KE8980MR

Zabbix Japan　オープンソース統合監視ソフトウェア　Zabbix 7.2

モバイルコンピューティング　Wi-Fi

グランプリ

シスコシステムズ　Cisco Campus Gateway

準グランプリ

ティーピーリンクジャパン　Archer BE550 Pro

審査委員特別賞

Linksys　OpenWrtベースWiFi 7トライバンドルーター Velop WRT Pro 7

シスコシステムズ　Cisco Wireless Wi-Fi 7 アクセスポイント

モバイルコンピューティング　5G/6G

グランプリ

BBIX　OCX Mobile Access

イノベーションテクノロジー　アカデミックチャレンジ（大学研究等）

グランプリ

神奈川工科大学　モバイルSINETを用いたメタバース空間内多地点立体音響配信システム

審査委員特別賞

デジタルツインキャンパスコンソーシアム　MEs

情報通信研究機構 北陸StarBED技術センター　DevOpsの力を研究現場へ――Terraformで構築する未来のCyReal実験基盤

産業ネットワーク

審査委員特別賞

パナソニックEWネットワークス　SGNIS スグニス

レノボ・グループ／モトローラ　ThinkEdge SE100

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