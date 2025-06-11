「Interop Tokyo 2025」、Best of Show Awardの受賞製品が決定

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ネットワーク／セキュリティのカンファレンス／展示会「Interop Tokyo 2025」が、2025年6月11日に千葉・幕張で開幕した。1994年に初開催されたInterop Tokyoは、32回目を迎えた。

Interop Tokyoでは毎回「Best of Show Award」として、展示フロアにおける各カテゴリーの優秀製品を表彰している。今回受賞したのは下記の通り。

APN（All Photonics Network）

グランプリ

NTTコミュニケーションズ APN専用線プラン powered by IOWN

準グランプリ

NEC オープン光伝送装置 SpectralWave WX-T（400G-TPND）シリーズ

アイランドシックス／PacketLight Networks PL-1000GRO ROADM

審査委員特別賞

センコーアドバンス XSOS-576D リモートスマートスイッチ

華為技術日本 DC-OXC AI時代の光電融合DCN

IoT／エッジコンピューティング

グランプリ

インターネットイニシアティブ（IIJ） Ditto

ガジェット

審査委員特別賞

EnGenius Networks Japan Contextual AI Surveillance

サーバ＆ストレージ

グランプリ

日本AMD AMD Embedded+アーキテクチャ搭載 エッジAI対応デバイス向けマザーボード

準グランプリ

レノボ・グループ／モトローラ ThinkSystem DM/DG ユニファイド・ストレージアレイ

セキュリティ ハイパフォーマンス 準グランプリ ジュニパーネットワークス SRX4700 ファイアウォール 審査委員特別賞 A10ネットワークス Web APIセキュリティ ThreatX by A10 Networks セキュリティ For AI グランプリ シスコシステムズ Cisco AI Defense 審査委員特別賞 A10ネットワークス A10 Defend AI Firewall Thunder 1060S-AI セキュリティ アセスメント 準グランプリ GMO Flatt Security Takumi クラウドストライク CrowdStrike Falcon Shield 審査委員特別賞 アシュアード 脆弱性管理クラウド「yamory」 セキュリティ エンタープライズ 準グランプリ アズジェント Vicarius VRX 審査委員特別賞 イルミオジャパン Illumio Insights フォーティネットジャパン FortiGate 71G セキュリティ 脅威インテリジェンス 準グランプリ クラウドストライク CrowdStrike Falcon Adversary OverWatch データセンター ファシリティ関連製品/サービス 準グランプリ 摂津金属工業 データセンターラックSDRシリーズ デジタルメディア 準グランプリ テレビ朝日クリエイト ライブグラフィックス マッシュアップ 審査委員特別賞 ATENジャパン VE8662 ネットギアジャパン Netgear M4350 ProAVシリーズ 新モデル（ST 2110対応） テスティング グランプリ キーサイト・テクノロジー Keysight AI Data Center Builder 準グランプリ 東陽テクニカ／Spirent Communications Spirent TestCenter 800G AI/MLネットワークインフラ・テストソリューション ネットワークインフラ AIインフラ 審査委員特別賞 キオクシア KIOXIA AiSAQ ネットワークインフラ エンタープライズ グランプリ シスコシステムズ Cisco C9350 Series Smart Switches 準グランプリ ジュニパーネットワークス EX4000 イーサネットスイッチ：エントリーモデル ネットワークインフラ キャリア／ISP グランプリ シスコシステムズ Cisco 8712-MOD-M 準グランプリ シスコシステムズ Cisco N9300 Series Smart Switches 審査委員特別賞 ジュニパーネットワークス Juniper 800G LPO（Linear Pluggable Optics） トランシーバ シスコシステムズ 100G-ZR （Cisco QSFP28 100G ZR Digital Coherent Optics Module） によるWDM長距離伝送ソリューション ファシリティ（ラック、ケーブル、電源装置等） 準グランプリ センコーアドバンス MPO EZ WAY The POS PDU・監視・警報機能を備えたオールインワンタイプのサーバーラック P707シリーズ 審査委員特別賞 エイム電子 抜け防止 ダブルロック電源ケーブル（C14-15） ATENジャパン PG8308 PG8308 マネジメント＆モニタリング グランプリ GLBB Japan GS3-SFP-232-GEコンソルサーバー 審査委員特別賞 ATENジャパン KE8980MR Zabbix Japan オープンソース統合監視ソフトウェア Zabbix 7.2 モバイルコンピューティング Wi-Fi グランプリ シスコシステムズ Cisco Campus Gateway 準グランプリ ティーピーリンクジャパン Archer BE550 Pro 審査委員特別賞 Linksys OpenWrtベースWiFi 7トライバンドルーター Velop WRT Pro 7 シスコシステムズ Cisco Wireless Wi-Fi 7 アクセスポイント モバイルコンピューティング 5G/6G グランプリ BBIX OCX Mobile Access イノベーションテクノロジー アカデミックチャレンジ（大学研究等） グランプリ 神奈川工科大学 モバイルSINETを用いたメタバース空間内多地点立体音響配信システム 審査委員特別賞 デジタルツインキャンパスコンソーシアム MEs 情報通信研究機構 北陸StarBED技術センター DevOpsの力を研究現場へ――Terraformで構築する未来のCyReal実験基盤 産業ネットワーク 審査委員特別賞 パナソニックEWネットワークス SGNIS スグニス レノボ・グループ／モトローラ ThinkEdge SE100