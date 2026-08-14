AIに自然言語で指示を出してアプリケーションを構築する「バイブコーディング」が急速に普及する中、開発速度の向上と引き換えに、セキュリティ脆弱（ぜいじゃく）性の混入やコードレビューの崩壊といった新たなリスクへの対策が欠かせなくなっています。

主要なAIコーディングエージェントが生成するコードの安全性や、AIが自律的に防ぐことができない脆弱性のパターン、急増するクラウド環境やAPIを狙う攻撃の実態――こうした点は、バイブコーディングによる開発を安全に本格化させるに当たり、押さえておきたい基本のポイントです。

これからより多くの開発チームやエンジニアがコーディングエージェントを利用するようになれば、開発スピードにセキュリティチェックが追い付かず、重大な脆弱性を抱えたままシステムが運用されてしまうリスクも広がりかねません。

コーディングエージェントの特性や限界を組織内で正しく認識するとともに、得意な領域と人間や専用ツールによるチェックが必要な領域を整理し、実効性のある対策を講じておくことが求められます。

本eBookは、「Claude Code」「Cursor」など5大AIコーディングエージェントの検証結果や、バイブコーディング普及に伴う最新のセキュリティ動向、組織が直面するリスクと対策をまとめました。開発の効率化を進めるとともに、安全性を保っていくための参考情報として役立ててください。