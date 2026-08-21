2026年になって、AIコーディングは、プロンプトやエディタを使う方法に加え、より大規模な開発に対応するためにエージェントを使う方法も浸透してきました。その代表的なツールとして、Anthropicの「Claude Code」があります。採用する企業が増えており、その便利さを現場で実感している開発者もいるのではないでしょうか。

一方で、「ハルシネーション」や「意図しない動作」による品質のばらつきをはじめ、コンテキストが肥大化する「コンテキストロット」（context rot：文脈の腐敗）、サブエージェントの増加、トークン浪費、大規模コードベースを扱うことによるパフォーマンスの低下、複雑なタスク管理といった課題が顕出されていると思います。

本eBookは、Anthropicが公式ブログで提供したClaude Codeの使いこなし術をまとめました。Claude Code活用時の課題解決にお役立てください。これからAIコーディングを大規模に活用する開発者にとっても、Claude Codeに限らず、AIエージェントを使う上で共通の課題と対策を調査するヒントになるはずです。