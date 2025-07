# ファイル名: Set-ZSTDLogLevel.ps1



[CmdletBinding()]

param(

[Parameter(Mandatory, HelpMessage = "SQLite向けのzstd拡張機能のログ出力レベル。「error」「info」「debug」")]

[ValidateSet("error", "info", "debug")][string]$ZSTDLogLevel,



[Parameter(HelpMessage = "ログ出力レベルの設定をデプロイスロット固有にするか否か。デフォルトは「$false」すなわち固有にしない")]

[bool]$Sticky = $false,



[Parameter(Mandatory, HelpMessage = "対象のAzure App Serviceのリソース名")]

[string]$Name,



[Parameter(Mandatory, HelpMessage = "対象のAzure App Serviceのリソースグループ名")]

[string]$ResourceGroupName

)



# zstd拡張機能のログ出力レベルを指定するためのアプリ設定名(環境変数名)

$ZSTDLogLevelEnvName = "SQLITE_ZSTD_LOG"



# アプリ設定を取得

$App = Get-AzWebApp -ResourceGroupName $ResourceGroupName -Name $Name



# 各アプリ設定がデプロイスロット固有かどうかの設定を取得

$SlotConfigName = Get-AzWebAppSlotConfigName `

-ResourceGroupName $ResourceGroupName -Name $Name



# 取得に失敗したらエラーで終了

if (-not ($App -and $SlotConfigName)) {

Write-Error "指定されたリソースグループ「$ResourceGroupName」内にアプリ「$Name」が見つかりませんでした。"

exit 1

}



# アプリ設定をハッシュテーブルに変換

$LastAppSettings = $App.SiteConfig.AppSettings # 従来(既存)の設定を取得

$NewAppSettings = @{} # 新たなアプリ設定(ハッシュテーブル)

$LastAppSettings | ForEach-Object {

$NewAppSettings[$_.Name] = $_.Value # コピー

}

# zstd拡張機能のログ出力レベルのみ、新しい値に更新

$NewAppSettings[$ZSTDLogLevelEnvName] = $ZSTDLogLevel



# スロット固有のアプリ設定名一覧をハッシュテーブルに変換

$LastAppSettingNames = $SlotConfigName.AppSettingNames # 従来(既存)

$NewAppSettingNames = @() # 新たなアプリ設定名一覧(配列)

$LastAppSettingNames | Where-Object { $_ } | ForEach-Object {

$NewAppSettingNames += $_ # 有効なアプリ設定名のみコピー

}

# 指定されたパラメーターに応じてアプリ設定名一覧を修正

if ($Sticky) {

# スロット固有にするなら、ログ出力レベルのアプリ設定名を一覧に追加

$NewAppSettingNames = ($NewAppSettingNames + $ZSTDLogLevelEnvName) | `

Select-Object -Unique # 重複を排除

} else {

# スロット固有にしないなら、一覧からログ出力レベルのアプリ設定名を削除

$NewAppSettingNames = $NewAppSettingNames -ne $ZSTDLogLevelEnvName

}



# 新たなアプリ設定をApp Serviceに適用

Set-AzWebApp -AppSettings $NewAppSettings `

-ResourceGroupName $ResourceGroupName -Name $Name

Set-AzWebAppSlotConfigName -AppSettingNames $NewAppSettingNames `

-ResourceGroupName $ResourceGroupName -Name $Name