// <前略>



// DBと接続する

$dsn = "<DBファイルのフルパス>";

$db = new SQLite3($dsn, SQLITE3_OPEN_READONLY); // 読み出し専用でDBを開く

$db->enableExceptions(true); // エラー時に例外を発生させる

$db->loadExtension("libsqlite_zstd.so"); // zstd拡張機能をロード



// DBをクエリしてデータを抽出する

$sql = "SELECT id, lat, lon, name, info FROM poi_data WHERE lat BETWEEN ? AND ? AND lon BETWEEN ? AND ?";



$stmt = $db->prepare($sql);

$stmt->bindValue(1, $s, SQLITE3_FLOAT); // 南側の緯度を割り当てる

$stmt->bindValue(2, $n, SQLITE3_FLOAT); // 北側の緯度

$stmt->bindValue(3, $w, SQLITE3_FLOAT); // 西側の経度

$stmt->bindValue(4, $e, SQLITE3_FLOAT); // 東側の経度

$results = $stmt->execute(); // クエリを実行



$data = [];

while ($row = $results->fetchArray(SQLITE3_ASSOC)) { // 連想配列で全データを収集

$data[] = $row;

}



$db->close(); // DBをクローズする



// <$dataに格納されたデータを利用するコード>



// <後略>