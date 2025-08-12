ギークスは2025年8月6日、2025年四半期（4〜6月）の案件倍率をまとめた「ITフリーランス案件倍率レポート」を発表した。ここで言う案件倍率とは、案件を探すフリーランスの人数に対する案件数の割合のこと。レポートによると2025年四半期累計で案件倍率は8.01倍だった。

各月の案件倍率は、2025年4月が8.15倍、5月は8.02倍、6月は7.88倍だった。ギークスによると、4〜6月は既存サービスやツールへのAI（人工知能）機能の追加や実装、AIエージェントの導入など、AIに関連する案件が多く見られたという。

企業が求めるスキルを見ると、「TypeScript」や「Python」の需要が堅調だ。言語スキルに加えてコンサルティング職やPM（プロジェクトマネジメント）職など、開発プロジェクトの上流工程から品質やスケジュール、コミュニケーションなどの管理を任せられる人材の需要も高い。

一方、「案件を探すフリーランス」の中で人気が集まっているのは、スキルや技術に加えて、プロジェクト全体を俯瞰（ふかん）し、チーム内で率先してコミュニケーションを取る姿勢や、AIの導入によって新たに生じるリスク管理への意識が高い人材だ。

2025年7〜9月についてギークスは「案件数は7〜8月は横ばいで推移し、9月以降に増加」と予測している。案件を探すフリーランスに関しては、9月末で案件が終了し、次の案件を探す人が増える影響から「7月は横ばいで推移し、8月中旬以降に増加する」とみている。同社は、DX（デジタルトランスフォーメーション）推進やデジタル化にAI活用が欠かせなくなってきているため、「IT企業と非IT企業のどちらでもAI関連の案件が増える」と分析している。