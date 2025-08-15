約9カ月間故障ゼロのHDDモデルが判明　Backblazeが2025年第2四半期のHDD故障率を発表モデル別年間／生涯故障率の統計データを公開

Backblazeは、2025年第2四半期の自社データセンターにおけるデータドライブの統計レポートを発表した。

　クラウドストレージやクラウドバックアップサービスを提供するBackblazeは2025年8月5日（米国時間、以下同）、2025年第2四半期の自社データセンターにおけるデータドライブの統計レポートを発表した。

　2025年第2四半期末（6月30日）時点で、Backblazeは世界のデータセンターで32万1201台のドライブを管理していた。そのうち3971台が起動ドライブ（SSDとHDD）、31万7230台がデータドライブ（全てHDD）だ。同レポートではデータドライブに焦点を当て、以下について報告している。

  • 2025年第2四半期における年間平均故障率（AFR：Annualized Failure Rate）
  • 2025年第2四半期末までの生涯（累積）AFR
画像 2025年第2四半期のBackblazeデータセンターにおけるデータドライブ統計のまとめ　※drive count：ドライブ台数、drive failures：ドライブの故障件数、drive days：ドライブの総稼働日数、Drive population by manufacturer：ドライブ台数のメーカー別割合、annualized failure rate[AFR]：年間平均故障率（提供：Backblaze

2025年第2四半期におけるHDDの故障率

　Backblazeは、2025年第2四半期全体でモニタリングしていた31万8487台のHDDから、以下の495台を除いた31万7992台のHDDを分析し、これらを構成する30種類のモデル別に2025年第2四半期のAFRを算出した。

　除外された495台のドライブの内訳は以下の通り。

  • テスト目的で使用していたドライブ
  • 2025年第2四半期末にドライブの使用台数が100台に満たなかったモデル
  • 2025年第2四半期のドライブの総稼働日数（個々のドライブの稼働日数の合計）が1万日に満たなかったモデル
画像 2025年第2四半期におけるBackblazeのHDDのAFR　※Avg. Age（months）：平均使用期間（月数）、Drive Days：総稼働日数、Drive Failures：故障件数（提供：Backblaze

AFRが前四半期に対して低下

　全ドライブモデルの四半期AFRは、2024年第4四半期の1.35％から2025年第1四半期には1.42％に上昇したが、2025年第2四半期は1.36％に低下した。

AFRが高かった一部モデルの数字が改善

　Seagateの12TBモデル「ST12000NM0007」は、2025年第1四半期のAFRが9.47％と極めて高い水準にあったが、第2四半期には3.58％まで下がった。ドライブ台数はほぼ横ばい（第1四半期：1038台、第2四半期：1014台）であるため、これは故障率の実際の変化を示している。ただし、このモデルの2024年第4四半期のAFRは8.72％だったため、今回の数字が新しいパターンを指すものなのかどうかは注意すべきだ。

　AFRの改善が目立った他のモデルには、HGSTの12TBモデル「HUH721212ALN604」（第1四半期：4.97％、第2四半期：3.39％）と、Seagateの14TBモデル「ST14000NM0138」（第1四半期：6.82％、第2四半期：4.37％）などがある。

新たに分析対象に加わったモデルは1種類

　東芝の16TBモデル「MG09ACA16TE」が、新たに分析対象に加わった。

故障がゼロまたは1件だったモデル

　2025年第2四半期に故障がなかった、または1件だけだったモデルは以下の通り。Seagateの8TBモデル「ST8000NM000A」は、3四半期連続で故障ゼロとなった。

故障ゼロ

  • Seagateの8TBモデル「ST8000NM000A」
  • Seagateの16TBモデル「ST16000NM002J」

故障1件

  • HGSTの4TBモデル「HMS5C4040BLE640」
  • Seagateの12TBモデル「ST12000NM000J」
  • Seagateの14TBモデル「ST14000NM000J」
  • 東芝の16TBモデル「MG09ACA16TE」

2025年第2四半期末までのHDD累積故障率

　Backblazeは、2025年第2四半期末時点でモニタリングしていたHDDから、以下のドライブを除いた39万3907台のHDDを分析し、これらを構成する27種類のモデル別に、2025年第2四半期末までの累積故障率（生涯AFR）を以下のように算出した。

　除外されたドライブの内訳は以下の通り。

  • テスト目的で使用していたドライブ
  • 2025年第2四半期末にドライブの使用台数が500台に満たなかったモデル
  • 2025年第2四半期末までのドライブの総稼働日数（個々のドライブの稼働日数の合計）が10万日に満たなかったモデル
画像 2025年第2四半期末までのBackblazeのHDDの生涯AFR（提供：Backblaze

生涯AFRはわずかに低下

　全ドライブモデルの2025年第2四半期末までの生涯AFRは1.30％となり、2025年第1四半期末までの生涯AFR（1.32％）からわずかに低下した。

小容量ドライブが“高齢化”

　Backblazeの小容量ドライブは平均使用期間が長くなり、古くなっている。上の表のうち、12TB以下のドライブモデルを抜粋したものが下の表だ。これら13種類のモデル全体の生涯AFRは、1.54％となっている。

画像 BackblazeのHDDのうち、12TB以下のモデルの2025年第2四半期末までの生涯AFR（提供：Backblaze

　13種類のモデルのうち、平均使用期間が5年以上のモデル（紫色）が8種類、4年以上5年未満のモデル（オレンジ色）が2種類ある。これら10種類のモデルについて見ると、生涯AFRは1.42％だ。ただし、この10種類のモデルには、生涯AFRが1.0％未満と低い外れ値の4モデルが含まれていることに注意が必要だ。この4モデルは以下の通り。

  • HGSTの4TBモデル「HMS5C4040ALE640」（0.57％）
  • HGSTの4TBモデル「HMS5C4040BLE640」（0.40％）
  • HGSTの12TBモデル「HUH721212ALE600」（0.56％）
  • Seagateの12TBモデル「ST12000NM001G」（0.99％）

　また、上の13種類のモデルのうち、平均使用期間が6年以上のモデルが5種類あり、下の表のように、これら5種類のモデル全体の生涯AFRは、1.33％にとどまっている。

画像 BackblazeのHDDのうち、12TB以下で平均使用期間が6年以上のモデルの2025年第2四半期末までの生涯AFR（提供：Backblaze

　「平均使用期間の長さによる生涯AFRの違いはさておき、2025年第2四半期末における生涯AFRの算出対象である39万3907台のうち、12TB以下のモデルは15万6724台と約40％を占める。これは注目すべきカテゴリーだ」とBackblazeは述べている。

