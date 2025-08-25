ランサムウェア攻撃対策で注目のマイクロセグメンテーション市場、2028年度には75億円超へ　ITR調査

この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

マイクロセグメンテーションは、ネットワークを細かな仮想セグメントに分割、セグメントごとにトラフィックを可視化し、セグメントの隔離やアクセス制御を行う技術だ。数年前から企業の関心を集めてきたが、近年はランサムウェア（身代金要求型マルウェア）などのマルウェアが、社内ネットワークに侵入した後に水平移動（ラテラルムーブメント）で感染を広げる手口を常とう化させていることから、その有効な防御策として改めて注目されている。

金融庁が2024年10月に公表した「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」でも「対応が望ましい事項」として「ネットワークセグメントを細分化し、マルウェアの水平移動（ラテラルムーブメント）を阻止すること」の重要性が指摘されている。

では、実際の導入状況はどうなのか。アイ・ティ・アール（以下、ITR）は2025年6月に発表した「国内マイクロセグメンテーション市場の規模推移および予測」によると、2023年度の売上金額は39億6000万円で前年から32.9％の成長を示し、2024年度も51億円に達する見込みとなった。市場全体として急成長が続いていることが明らかになったという。

マイクロセグメンテーション市場の現状、見通しは

