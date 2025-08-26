この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

「ChatGPT」に代表される生成AI（人工知能）の急速な普及が、ビジネスだけでなく研究開発（R&D）や、人々の日常生活にも大きな変化をもたらしている。特にソフトウェア開発におけるコード生成／変換、データ分析など、これまで人間が行っていた多くのタスク、業務を効率化する手段として大きく注目されている。

だが、AIの急激な進歩により、技術革新のサイクルがこれまで以上の速度で進むことで、人間による制御が困難になる可能性やリスクも指摘されている。では、AI開発が進むことでそうしたリスクが顕在化する可能性はどの程度あるのだろうか。

こうした背景の下、最先端のAIシステムの能力を科学的に評価し、その潜在的なリスクを明らかにすることを目指す非営利研究機関のMETR（Model Evaluation & Threat Research）は、米国の民間シンクタンクであるFRI（Forecasting Research Institute）と共同でパイロット研究を実施。以下の2つの出来事が発生する可能性を予測するとともに、AIの急激な進歩が社会に与える影響を調査した。

もしAIが2027年までに多様なAI R&Dタスクにおいてトップレベルの人間の研究者と同等の能力を獲得した場合、その後、AIの進歩率が3倍以上に加速する可能性はどの程度あるか（この加速とは、ChatGPT登場以前から最近のChatGPT 5リリースまでの過去3年間分に相当するAIの改良が、毎年見られるようになることを指す）

もしAIが急激に進歩した場合、社会に極端な事象をもたらす可能性はどの程度あるか。世界のエネルギー消費量が前例のない変化（1年で半減または倍増）を遂げたり、破滅的な結末を迎える可能性が高まったりする可能性はあるか

同調査は、AIと機械学習の技術研究経験を持つ8人の専門家と、過去の予測コンテストで高い予測精度を達成した10人の精鋭予測者（スーパー予測専門家）（*）への調査結果に基づいている。調査では、AIの進歩を「実効計算能力」（Effective Compute）と呼ばれる指標で測定している。これは計算リソースの増加と、アルゴリズム改良の両方を含む尺度だ。

*精鋭予測者は、予測プラットフォーム「Good Judgment Open」で高い正確性を達成した人、または米国の知能高等研究計画局（IARPA）が2011年から2015年にかけて実施したAggregative Contingent Estimation（ACE）プログラムにおいて、予測の正確さで上位2％に入る成績を収めた人を対象としたという。

専門家と精鋭予測者で「社会リスク」評価が真っ二つに