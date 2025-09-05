この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

ITエンジニア向け学習プラットフォーム「paiza」を運営するpaizaは、2025年9月1日に「SQLスキルチェック（β版）」（以下、SQLスキルチェック）の提供を開始した。同プラットフォームに会員登録することで利用できる。paizaは「実務に近い問題に挑戦でき、自身のSQLスキルを客観的に把握できる学習コンテンツだ」としている。

SQLスキルチェックの難易度はレベル1〜5までの5段階になっている。レベル1はSQLに初めて触れる人を対象にした基礎操作の知識と理解を問うもの、レベル2は条件指定と基本的な集計スキルを問うものになっている。レベル5になるとデータサイエンティストやデータアナリストに求められる、専門的なデータ分析や集計スキルが問われる。学習の進捗（しんちょく）は「学習マイページ」に自動記録される。paizaは「次の目標設定やキャリア形成に役立つ」としている。

paizaの村上 徹氏（執行役員 プロダクト本部長）は「SQLをはじめとするデータスキルは、もはや専門職だけのものではなく、エンジニアと企画職が同じデータを見て議論することが当たり前になりつつある。SQLスキルチェックは、われわれが培ってきたスキルアセスメントの知見をより幅広いビジネスパーソンに展開する戦略的な一手だ」と述べている。