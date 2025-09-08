シニアエンジニア特化のフリーランス求人サイト「レガシーフォース」を運営するモロは2025年9月4日、シニアエンジニアの働き方の意識調査結果を発表した。この調査は、40〜60歳代のITエンジニアを対象にキャリア不安や新技術習得に対する意欲、AI（人工知能）活用状況の実態を調べたもので、600人から有効回答を得た。

今後のキャリアに対する不安を見ると、「技術の変化についていけず、（自分の持つ）スキルが古くなるかもしれない」（33.7％）や「年収が下がってしまうかもしれない」（30.5％）といった意見が上位を占めた。「AIの進化で仕事が奪われるかもしれない」と回答した人の割合は、40歳代の36.5％に対して60歳代は15.5％と、調査対象の中では若い世代ほどAIの影響を意識し、年齢が上がるにつれてスキルや収入といった現実的な課題への不安が強まる傾向が見られた。

「バイブコーディング」については、最も回答が多かったのは「興味はあるが使ったことがない」（32.0％）。次いで、「試したことはあるが業務では使っていない」（22.2％）。「現在積極的に業務で使っている」と回答した人の割合は15.3％だった。年代別では、積極利用している人の割合は、40歳代が18.5％、50歳代が19.5％、60歳代は8.0％だった。

AI技術の習得については、「業務で必要とされれば学ぶ」と回答した人が最も多く44.3％を占めた。次いで、「積極的に学びたい」が25.3％、「学ぶ意欲はない」が17.3％、「年収が上がるなら学ぶ」が13.0％だった。業務で日常的に使用しているAIツールについては「ChatGPT」が圧倒的に多く、37.2％を占めた。次いで「Gemini」が15.2％、「GitHub Copilot」が12.2％だった。一方、「使ったことがない」と回答した層が3分の1を占め、AIツール未使用者も相当数存在することが明らかになった。