PwCコンサルティングは2025年9月4日、テクノロジー、メディア、情報通信（TMT）業界における生成AI（人工知能）の現状と将来展望に関する調査結果を発表した。同調査は、生成AI利用が急速に増加しているインドの企業を対象にしている。

今回の調査では、テクノロジー企業やエンターテインメント＆メディア企業は、生成AIの実装に外部コンサルタントを利用する傾向があるのに対し、情報通信企業は生成AI社内での戦略開発を選択していることが分かった。

具体的には、生成AIのユースケースを「外部コンサルタントと共同で調達」と回答した企業の割合は全体の50％。内訳はテクノロジー企業48％、エンターテインメント＆メディア企業58％、情報通信企業30％だ。

PwCは「外部コンサルタントとの協業により、企業はブレーンストーミングから開発、ビジネス価値の割り当て、大規模プロジェクトへの移行まで、生成AIの取り組みを迅速に開始できる。それに対して、社内で生成AIモデルを構築した場合は、自社のニーズに最適化された機能と特徴が保証される」と分析している。

情報通信業界の40％がオンプレミスのプラットフォームを選択

企業が生成AIソリューションを展開しているプラットフォームを見ると、TMT業界に属する企業の39％が、プライベートクラウドを採用していた。その大半は、独自のデータを用いてAIモデルを一から学習させた「カスタムAIモデル」を選択していた。

テクノロジー業界では、回答企業の半数近くがプライベートクラウドを選択しており、そのうち50％以上がカスタムAIモデルを利用している。エンターテインメント＆メディア業界では約3分の1がプライベートクラウドを好み、うち46％がカスタムAIモデルを選択している。情報通信業界の40％がオンプレミスのプラットフォームを選択し、その大半が学習済みのオープンソースAIモデルを利用していた。

今回の調査を通して、PwCは、生成AIの実装に関する主な検討事項として次の4ステップを挙げている。

1．ROI（投資利益率）を評価しつつ、機会とインパクト領域を特定する

生成AIソリューションを導入する企業の最初のタスクは、生成AIがセールスやマーケティング、カスタマーサービス、製品開発、オペレーションの最適化、データ分析、意思決定プロセスを向上させる機会と提供可能な領域の特定だ。生成AIには、革新的な新製品や新サービスの開発、実用的な知見のためのレポートの要約、ステークホルダーに対する報告の支援など、多種多様な適用範囲がある。

PwCは、予算とリソースの配分に際し、情報に基づいた意思決定をするには、生成AIの実装に関するROIを理解することが重要だとしている。

2．適切な導入アプローチを選択する

インパクト領域と機会を特定できたら、次のステップは、企業内での生成AIの適切な実装戦略の決定だ。社内開発や外部コンサルタントの雇用、ハイパースケーラーとの戦略的提携、生成AIの能力を持つ企業との合併や買収など、さまざまな選択肢がある。企業固有の要件と目的に基づいた慎重な検討が必要だ。

3．適切な展開モデルとプラットフォームを選択する

企業は、特定のニーズやスケジュール、予算に基づいて、展開モデルとプラットフォームの種類を選択できる。PwCでは、堅牢（けんろう）なデータセキュリティを確立するには、高レベルのセキュリティを提供するオンプレミスまたはプライベートクラウドが、スケーラビリティを優先する場合は、パブリッククラウドが推奨されるとしている。

4．生成AIを受け入れるための従業員の準備を整える

生成AIの実装が成功するか否かは、従業員がこの技術をどのように受け入れ、生産性の向上につなげるかに大きく左右されるとしている。実際、TMTセクター企業の68％は、生成AIのベネフィットと利用効率に関する認識を共有するために、ワークショップを実施し、さまざまな学習モジュールを提供していた。

PwCは「生成AIがもたらすベネフィットを最大化するには、強固なデータガバナンスの実施とスキルアップへの投資が不可欠だ」としている。