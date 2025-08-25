多くの企業がDXに取り組み始めて久しいが、2025年現在も期待する成果を得られないまま、方策を模索している企業は多い。特に昨今は、AI（人工知能）やデータ活用を軸に据えた取り組みが広がる中、人材不足が進行し、採用難やスキル不一致といった課題も目立ち始めている。だが、人材不足の真因は「採用難やスキル不一致」といった問題だけではないようだ。

経済産業省やIPAが発表してきたレポート群により、企業が抱える課題の根源が明らかにされてきている。契約形態や役割分担の曖昧さ、多重下請け構造といった制度的問題が、人材の機動力を阻害していることが指摘され、改革の必要性が強調されている。また生成AIの登場は求められるスキル像を刷新し、単なる技術者ではなく、ビジネス課題と技術を結び付ける実践的能力を備えた人材が注目されつつある。

採用に頼らないDX人材戦略、鍵は仕組みにあり

DX現場支援事業メンバーズは2025年7月29日、DX人材不足を乗り越えるための戦略を提示した。AIやデータの専門人材を中心に、DX推進の現場では人材不足が大きな課題となっており、採用に依存しない視点での取り組みの必要性を強調している。