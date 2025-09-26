この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

ガートナージャパンは2025年9月24日、日本における2025年のセキュリティトレンドをまとめた「日本におけるセキュリティ（リスク管理、アプリケーション／データ、プライバシー）のハイプ・サイクル」（以下、セキュリティのハイプ・サイクル）を発表した。

2025年のセキュリティのハイプ・サイクルでは、生成AI（人工知能）、AIエージェントなどAIの導入促進によって多様化するリスクや、量子コンピューティングといった新しい取り組みを進める際のリスクへ備えることの重要性が強調されている。それを踏まえ、ガートナージャパンはセキュリティのハイプ・サイクルに以下の8項目を追加した。

組織のレジリエンス

AIガバナンス

AIガバナンスプラットフォーム

AIランタイムディフェンス

AIセキュリティポスチャマネジメント（AI SPM）

AIセキュリティテスト

AIゲートウェイ

サードパーティーサイバーリスクマネジメント

例えばAIガバナンスは、「AIの価値を安全に活用するためのガードレール」と同社は位置付けている。「AIガバナンスを実現するには、インフラやアプリケーション、AIモデルなど多岐にわたり、さまざまな部門が関与する。そのため、セキュリティだけではなく、倫理や法務など複数の部門や分野の連携が不可欠だ」と同社は説明している。