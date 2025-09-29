この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

アイ・ティ・アール（以下、ITR）は2025年9月18日、国内の「対話型AI（人工知能）エンジン／デジタルヒューマン市場」の規模推移と予測を発表した。ITRによると、対話型AIエンジン／デジタルヒューマンとは、人間の問い合わせに対し、対話形式で応答を返す製品やサービスのことだ。

調査結果によると、2024年度の国内対話型AIエンジン／デジタルヒューマン市場規模は12億9000万円で、2023年度比で46.9％増と急成長を遂げた。2025年度は45.7％増の成長が見込まれる。2024年度から2029年度までの年平均成長率（CAGR）は33.6％、2029年度には55億円に達するとITRは予測している。

「市場拡大の背景には、音声認識や自然言語解析といった技術進化と、企業における導入事例の増加がある」とITRは分析している。特に、顧客対応を自動化しながら人に近い体験を提供できる点が評価され、サービス創出や接客効率化を目的に採用が進んでいるという。

ITRの舘野真人氏（プリンシパルアナリスト）は、「LLM（大規模言語）の統合やノーコード開発の充実により、コンタクトセンターや店舗での顧客体験を向上させる手段として注目が高まっている。一方で、日本語特有の表現への対応や、ハルシネーション（生成AIが不正確な情報を真実であるかのように提示する現象）の抑制などが課題として残っている」と説明している。